Diego Arjona estrena su largometraje, "El tutor"

La primera vez que entrevisté a Diego Arjona acababa de presentar uno de sus cortos y de eso hace ya bastante tiempo, aún vivía en Algeciras y Madrid quedaba todavía lejos. Arjona, como tantos otros jóvenes que se iniciaban en el cine, tenía un sueño, poder rodar un largometraje algún día. Pero las cosas no son sencillas y para llegar a dirigir y producir una película hay que trabajar mucho y es necesario esfuerzo y sacrificios sin límites.

Y eso es lo que Diego ha hecho desde que llegó a Madrid, trabajar sin descanso hasta conseguir su sueño. Un sueño que se ha hecho realidad el pasado 25 de octubre cuando pudo estrenar, por fin, su largometraje, "El tutor". Fue dentro del Festival Internacional de Cine de Terror Nocturna.

Tras una complicada separación, Gabriel (César Vea) alquila una apartada casa para irse a vivir solo. En una de las habitaciones encuentra una extraña caja que contiene diversos objetos, cada uno relacionado con un crimen sin resolver. Encontrar la conexión entre las víctimas y descubrir al asesino se convertirá en su obsesión.

Arjona nos contaba que no resultará fácil mover la película y que deberá hacerlo por los circuitos del Cine Independiente, "no he contado con las grandes cadenas de televisión y el presupuesto ha sido muy ajustado", pero no descarta presentar su película en alguna de las salas que entrarán en funcionamiento próximamente en Algeciras..