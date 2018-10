Berjón: "Con la expulsión injusta y el penalti no pitado, el punto hubiese sido un puntazo"

Todavía duele en el Real Oviedo la derrota en el último minuto. Caras largas de los jugadores azules en la sesión de esta mañana en El Requexón, el primero de la semana tras la vuelta de Tarragona, una vez que no lograron sacar nada positivo de su enfrentamiento ante el Nástic. Un resultado que deja a los carbayones en mitad de la tabla, a dos puntos del play off y con varias dudas que resolver.

Este lunes el equipo volvió a los entrenamientos pensando en el partido del próximo fin de semana frente al Real Club Deportivo Mallorca en el Carlos Tartiere, pero también dándole vueltas a lo ocurrido en esa última jugada donde Albentosa remató completamente solo. El técnico jienense ha podido contar con Oswaldo Alanís y Carlos Martínez tras semanas apartados del grupo por lesión, mientras que aún quedan pendientes de recuperarse el delantero José Verdú Toché y el extremo Aaron Ñíguez, este último baja ante el Nástic por unas molestias en la rodilla.

Tras el trabajo matinal, que contó con una sesión de vídeo y ejercicios en el gimnasio, el capitán del Real Oviedo, Saúl Berjón, pasó por la sala de prensa de El Requexón e hizo balance de la derrota encajada al final y la situación del equipo: "Considero que es una derrota injusta, pero derrota. De nada sirve que nos estemos lamentando. El equipo se va jodido porque encima te ganan en el último minuto. Igual que la semana pasada ganas y lo celebras por todo lo alto, esta vez te ganan ellos y fastidia más. Queda mucho, es la realidad. Vamos a intentar corregir lo antes posible los errores y sufrir menos a balón parado, que yo creo que estamos sufriendo demasiado. Se puede defender de varias maneras y ya encontraremos la idónea para nosotros. Con el Nàstic merecimos más, como mínimo el empate".

"La pusieron por poner. Le cayó a Albentosa, hizo un control espectacular, le quedó el balón muerto y luego definió bien. Yo creo que tuvieron un poco de fortuna, pero hay que ver más el desacierto nuestro y aprender a no cometer esos errores. Un punto era bueno, tres mejor, pero creo que con la expulsión injusta y el penalti no pitado, el punto hubiese sido un puntazo", añadió el capitán azul sobre los errores defensivos que tantos puntos le están costando al equipo.

"Todo suma. Si digo que merecimos más es porque el equipo hizo cosas bien. Creo que tuvimos 15 minutos malos en la segunda parte, luego tuvimos fortuna en el disparo que pega en el palo y recoge Alfonso pero creo que en el resto del partido fuimos superiores. Tuvimos ocasiones y no conseguimos meterla. Es verdad que al mínimo fallo que tenemos es gol del rival. No queda otra que seguir trabajando. Estamos haciendo bien las cosas", añadió el capitán azul.

Al ser cuestionado por qué le hace falta al equipo para ganar, Berjón también reflexionaba sobre la falta de gol: "Todo suma. Si llegamos a meter dos goles más hubiéramos ganado 2-3. Lo defensivo es lo más destacado porque te meten gol en el último minuto, pero si materializamos todas las ocasiones que tenemos... pero bueno hay que seguir trabajando tanto lo ofensivo como lo defensivo".

"No lo sé. Yo me dedico a jugar y el míster decide. Se puede jugar de mil maneras. Esa es una decisión de Anquela donde no debemos meternos nadie", comentó Saúl al ser preguntado por la idea de jugar con dos delanteros.

El árbitro fue uno de los protagonistas durante el encuentro y, para el capitán del Real Oviedo, sí fue determinante: "Sí que creo que influyó, a veces fallan y esta vez falló para nosotros en cuanto a todo. Se lo comentaba yo a él, que preguntase. Creo que se la saca amarilla a Christian antes. Luego lo del penalti... a veces parece que si no te tiras o das vueltas no te pitan o echan tarjeta".

"La categoría es irregular. Es cosa de la categoría. Nos gustaría tener una regularida y jugar muy bien, pero los equipos te lo ponen muy complicada. Estamos en la zona de mitad de la tabla y está claro que nos gustaría estar más arriba a todos, pero hay que ir partido a partido e intentar mejorar. También evitar errores como el de ayer porque si lo haces, como con el de Rayo Majadahonda tendrías dos puntos más y se nota", sentenció Berjón.