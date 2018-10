Berrocal y Rabanera analizan las negociaciones presupuestarias y el programa 'Herenegun'

El proyecto de presupuestos, de 11.784 millones de euros, suponen un 2,6 por ciento más, pero el Gobierno necesita un voto para aprobarlos. EH Bildu le ofrece dos abstenciones pero le pide partidas por 420 millones para pensionistas, mujeres y parados.

PNV y EH Bildu seguirán hablando para ver si es posible que la coalición abertzale apoye los presupuestos del 2019. Las dos formaciones se han reunido este lunes en Sabin Etxea y aunque mantienen las conversaciones, las diferencias son cada vez más obvias. El PNV dice que la propuesta de EH Bildu (350 millones para complementar las pensiones más bajas) excede en cantidad y competencias las atribuciones del Ejecutivo y le insta a reformularla. EH Bildu no cree que sea un problema de cantidades sino de voluntad política.

Maite Berrocal considera que "forma parte del juego y del baile de los presupuestos, que ya hemos visto muchas veces cómo se ofrecen caramelos aceptables pero que en el fondo no se ofrecen con una intención real, aunque no sé si es éste el caso", y añade que no se trata de una propuesta exagerada por la que haya que "romper la baraja".

Ramón Rabanera considera que la prórroga presupuestaria "no es ningún trauma, aunque siempre se ha dramatizado". Y añade que cuando hay un presupuesto en épocas de cierta bonanza, se asientan en los presupuestos actuales "que ya de por sí contemplan inversiones en infraestructuras o en ayudas sociales, por lo que ya tienen un colchón", por lo que una prórroga, y próximos a unas elecciones "no significa ningún drama", aunque -en su opinión-, "demuestra cierto fracaso político de no encontrar unos compañeros para sacar otras cifras, pero no es ningún drama desde el punto de vista de la gestión".