El tecno pop viajando a la Edad Media

MAID OF ORLEANS - OMD

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA



ARTISTA: ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK

CANCIÓN – MAID OF ORLEANS

AÑO: 1981

HISTORIA: JUANA DE ARCO

El techno inglés de finales de los setenta y primeros de los ochenta era un género nuevo en el pop que se basaba en sustituir las guitarras por sintetizadores y los bajos y las baterías por cajas de ritmos, generando melodías que superaban el viejo marco del rock y el pop clásicos. Y, además, para mayor sofisticación, a veces a sus autores les gustaba tirar de cultura y darles a las canciones profundidad en las letras abarcando temas literarios o históricos. El grupo que traemos hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN le dedicó no una, sino dos canciones a una heroína medieval francesa: Joan of Arc, Maid of Orleans. Juana de Arco, Doncella de Orleans.

El grupo se llamaba Orchestral Manoeuvres in the Dark, Maniobras Orquestales en la Oscuridad, y el título de su álbum era Arquitecture & Morality, Arquitectura y Moralidad. Títulos largos, pedantes y ampulosos. Pero nosotros nos referíamos a ellos siempre como la OMD, para abreviar. Con el synth pop el público empezó a acostumbrarse a que guitarras, melenas y gritos dejaran paso a teclados electrónicos, chicos aseados y tonos más dulces. Y no por ello se perdía autenticidad: las máquinas también podían meter pasión y era emocionante y sugestivo escuchar un tema de pop de sintetizadores como este “Maid of Orleans”, en el que a ritmo de 6/8 y tras una atmosférica introducción de 40 segundos, la OMD nos cuenta la historia de la muerte de Juana de Arco en un éxito del año 1981.

Fotos cortesía José Ibarra

Esta heroína cristiana francesa del siglo XV había guiado al ejército francés contra Inglaterra en la Guerra de los Cien Años. Fue herida por una flecha en una de aquellas herrumbrosas batallas medievales, apresada y condenada a morir en la hoguera, lo que sucedió en Ruan en 1431. Tras su muerte, la Iglesia la consideró mártir y santa y hasta el presente ha llegado su leyenda en libros, películas, óperas y, por supuesto, canciones pop como esta de hoy.

El video clip que acompaña a “Maid of Orleans” recrea ese ambiente medieval y nuboso para evocar el episodio de aquel sacrificio. Los caballeros, los arqueros, las armaduras, el ajedrez, los crucifijos, las hogueras, las bóvedas góticas y los castillos se cuelan entre las brumas del tema musical y contrastan con la modernidad y limpieza de aquel nuevo sonido de finales del siglo XX, tan moderno. La OMD mezclaba Edad Media y techno pop, y el resultado era fantástico. Hoy lo recuperamos nosotros en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, con las Maniobras Orquestales en la Oscuridad acordándose de la Doncella de Orleans, Juana de Arco.

José Ibarra