La UJI ofrecerá más de 60 representaciones en el marco de la Mostra d'Arts Escèniques Reclam 2018

La Universitat Jaume l, a través del Servicio de Actividades Socioculturales, y con la colaboración de la Diputación de Castelló, las concejalías de Cultura de los Ayuntamientos de Almassora, Benicarló, Benicasim, Betxí, Burriana, Castelló de la Plana, la Vall d'Uixó, Villafranca del Cid, Vila-real, Vinaròs, la Concejalía de Juventud de Oropesa del Mar, la Fundación Caja Castelló y el Instituto Valenciano de Cultura, ha organizado la XXVI edición de la Mostra d’Arts Escèniques Reclam, que se desarrollará del 2 de noviembre al 2 de diciembre en un total de 11 municipios de la provincia de Castelló.

La presentación de esta nueva edición ha tenido lugar en la Lonja del Cáñamo y ha contado con la presencia de la vicerrectora de Cultura, Carmen Lázaro; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, Verónica Ruiz; el concejal del Ayuntamiento de Vila-real, Eduardo Pérez, el diputado provincial de Cultura, Vicent Sales, y el coordinador la Mostra, Antoni Valesa.

Carmen Lázaro ha explicado que la máxima expresión de la cultura creativa en otoño es el Reclam, una muestra de artes escénicas donde proponemos una mirada crítica a la sociedad y a la actualidad, temas que están presentes en nuestro día a día como la diversidad, la memoria histórica, la violencia de género, los refugiados y muchas cosas más. La vicerrectora ha destacado que en la programación de este año, además de un amplio abanico de obras de diversa procedencia, «hemos querido apostar también por el talento local» y ha agradecido el trabajo que hacen todos los técnicos implicados en esta muestra (especialmente el personal del SASC) además de la colaboración de los ayuntamientos, la Diputación, la Fundación Caja Castelló y el Instituto Valenciano de Cultura.

En la presentación, Eduardo Pérez ha afirmado que para Vila-real es un orgullo formar parte del Reclam y ha recordado que Vila-real ama el teatro, tal como demuestra su programación habitual, el festival del teatro de calle, las compañías de teatro que tienen su sede en el pueblo, etcétera. Por su parte, Verónica Ruiz ha manifestado el compromiso del Ayuntamiento de Castelló de continuar ampliando la colaboración con este proyecto de gran calidad. Para finalizar, Vicent Sales ha destacado el hecho que el Reclam vertebra todo el territorio de la provincia y lleva la cultura a poblaciones más pequeñas.

El director artístico del Reclam, Antoni Valesa, ha sido el encargado de desglosar con detalle la programación de este año, una edición en la que intervendrán 40 compañías, habrá 62 representaciones de teatro, danza, circo, performance y música (de las cuales 11 serán para público familiar), además de actividades paralelas como un curso monográfico de comunicación escénica con Maria José Soler: la presentación de la Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET) con una lectura dramatizada o el homenaje a Carles Santos con un taller donde intervendrán alumnos del aula de Artes Escénicas Carles Pons de la UJI.

Valesa ha explicado que el teatro de género, reivindicativo y de denuncia tendrá una presencia destacada en esta muestra con los espectáculos Mari palante!, de Reyes Ruiz; Xiquetes que no tenim ni puta idea, de Comedy Plan; Escandall XX, de Paula Escamilla, o Bésame 2.0, de Pepa Cases. Así mismo, el sufrimiento de las personas refugiadas víctimas de conflictos, migraciones y explotaciones tendrá su protagonismo con espectáculos como Los Invitados, de Colectivo Fracasadas, que trata las migraciones a la zona de la isla de Lesbos y el trabajo humanitario de los pescadores.

Otras representaciones artísticas destacadas son: Ahora todo es noche de La Zaranda; Instruccions per a no tenir por per si ve la Pastora, de La Ravalera; 37Guernika17, de la Factoría Echegaray; Sonetos del Amor oscuro de Viridiana, o Ligeros de equipaje, también de Viridiana, que nos recordará el refugiados españoles.

En conclusión, «toda una serie de propuestas de la dramaturgia contemporánea que hacen del Reclam un espacio de reflexión y pensamiento donde mirar el latir de la sociedad actual».