Comienza el baile. Vuelve el espectáculo político de cada cuatro años. Las elecciones son una golosina tan apetitosa que los partidos en estas fechas empiezan a mirarse mal, y hablo de los partidos que gobiernan juntos. No es la primera vez, tampoco será la última, que los acuerdos se rompen antes de una cita electoral. Ayer, el Partido Socialista en La Laguna decidía dejar solo a José Alberto Díaz; Coalición Canaria tiene que asumir ahora en minoría la gestión del municipio. No es patrimonio únicamente de los socialistas soltar lastre antes de unas elecciones; es una estrategia bastante utilizada en Canarias por casi todas las formaciones políticas. Lo curioso del caso lagunero es que es precisamente ahora cuando parecen haberse dado cuenta de que el compañero de viaje no es el más idóneo para afrontar una cita electoral, incluso los que defendían no apoyar una moción de censura hace unas semanas, hoy la reclaman con pasión. Seguramente algún concejal de la oposición en La Laguna se habrá quedado pasmado al ver este cambio de criterio. Aunque suene raro, hay que acostumbrarse a estos vaivenes que se producen siempre meses antes de unas elecciones; hay que guardar las apariencias, no vaya a pensar el ciudadano cosas raras.

Lo más gracioso, porque ya ha pasado, será escuchar dentro de unas semanas los argumentos de unos criticando la gestión que compartieron, y los otros poniendo a caldo a los que formaron parte de su proyecto. En la política canaria la memoria es un defecto; nadie recuerda nada cuando tiene delante el capote de las urnas.