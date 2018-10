Pescadores contra el furtivismo: "Yo he visto vender potas a dos euros el kilo"

Los pescadores canarios están cansados de luchar contra el furtivismo y sobre todo, contra la permisividad que a su juicio ven por parte de las autoridades y de los establecimientos que compran un producto capturado de forma ilegal. Lo denuncia el presidente de la Cofradía de Pescadores de San Andrés (Tenerife), José Déniz, quien; en la caso de la Pota, asegura haber visto ventas de hasta dos euros el kilo frente a los nueve euros que suelen ofrecer los pescadores profesionales "en el mejor de los casos".

Déniz se pregunta por qué el propietario de un establecimiento es capaz de llamar a la policía si alguien se coloca en la puerta a vender bebidas, y no lo hace con las Potas. "Claro, el dueño del bar no es bobo", afirma, y recuerda que la pesca recreativa "es un hobbie, vas al mar a recrearte y no a vender pescado".

Se calcula que la pesca furtiva puede llegar a embolsarse cantidades importantes de dinero, poniendo como ejemplo una previsible captura de 20 kg por noche durante los dos meses que dura la temporada, en total, dice Déniz, "pueden ganar 6.400 euros y eso es dinero".

Esta situación desesperante le ha llevado a pensar que como siga así "esto se acaba". Y añade que los pescadores tendrán que vender los barcos y "comprar embarcaciones de deporte, no pagamos nada y nos dedicamos a pescar y vender".