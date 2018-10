El Cercanías ya está aquí

Era muy temprano cuando el primer cercanías procedente de Villarrubia hacía su entrada en la estación de Córdoba.

6:53 de la mañana: Córdoba - Alcolea

A las 6:53 minutos de esta fría mañana de octubre, con apenas 3 grados en el termómetro, el tren se detenía apenas un par de minutos para que se bajara el único viajero que 13 minutos antes se había montado en Villarrubia, y para recoger a apenas media docena de usuarios con destino al campus de Rabanales. Todos menos uno. Alejandro es un joven cordobés que se disponía a aprovechar los apenas 13 minutos de recorrido para leer un poco cuando le abordamos para preguntarle qué le parece este nuevo servicio. “Facilita mucho la movilidad entre las barriadas y con Rabanales y evita tener que usar el coche”. Antes de entrar en funcionamiento del cercanías Alejandro reconoce que “utilizaba el coche porque el autobús tarda mucho”.

Pero no todos están tan contentos como Alejandro. Los profesores y el personal laborar que a primera hora de la mañana acudían a Rabanales están muy molestos con los nuevo horarios que les han aplicado a este servicio desde que hoy forma parte de una red más extensa. “Antes cogíamos el tren a las 7:10 y llegábamos a las 7:30, pero ahora tenemos que cogerlo media hora antes, a las 6:53, porque el siguiente llega demasiado tarde (a las 7:46) para empezar las clases a las 8 de la mañana”, nos explica uno de ellos. “A nosotros nos han fastidiado” sentencia su compañero de corrillo.

7:10 de la mañana: Alcolea - Córdoba

Es de noche cuando a las 7:05 el tren se detiene en Alcolea. Será una parada breve, de apenas 5 minutos. Ni un solo coche en nuevo aparcamiento junto a la estación en la que solo se monta una mujer. Se llama María, trabaja cerca de la estación y reconoce, como antes hizo Alejandro, que el tren le viene “de maravilla”. “Además de la rapidez sale más económico que coger el vehículo”, añade María. Ella nunca usaba el autobús para ir a Córdoba porque “tarda muchísimo”. El cercanías es una alternativa al coche. Esta es otra de las conclusiones de la mañana.

8:07 de la mañana: Córdoba – Rabanales – Alcolea

En busca de más testimonios repetimos recorrido unos minutos más tarde. Pero en esta ocasión todo cambia. Esta vez no viajaremos en un convoy de tres vagones sino de seis, repleto de estudiantes con destino a Rabanales. Allí encontramos a Alejando y Antonio, dos jóvenes de Villarrubia que por primera vez han podido hacer el trayecto completo desde su barrio hasta Rabanales. “Hasta ahora mi padre me tenía que traer todas las mañanas hasta la estación de Córdoba y aquí me montaba en el tren para Rabanales. Pero hoy ha sido mucho más cómodo y me he ahorrado casi media hora” nos ha explicado Antonio.

Una alegría por esa media hora de más en la cama que no compartían muchos de los que a esa hora ocupaban el vagón. Es el caso de Macarena y Ángela que nos cuentan que, como antes nos habían dicho los profesores, “los nuevos horarios nos han perjudicado mucho, porque ahora tenemos que madrugar media hora más” decía Macarena. “Además, los trenes son viejos y cuando llueve no funcionan bien”, añadía Ángela. De hecho, este tren a Rabanales ha salido con casi 10 minutos de retraso. Cuando ha llegado a Rabanales el convoy se ha quedado vacío, hasta que siete minutos más tarde, en Alcolea se montaban Juan y María, un simpático matrimonio que había decidido estrenar en cercanías para ir a tomar un café a Córdoba.