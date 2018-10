El C. B. Elda Bateig Piedra Natural aprovechó el fin de semana

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural ha encadenado dos victorias consecutivas lo que le permite encadenar una racha que le mantiene en contacto con la cabeza de la clasificación del Grupo D de la Preferente valenciana de baloncesto sénior masculino.

Los de Isidro Soria comenzaban el maratoniano fin de semana, el viernes cuando se medían en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, al Casino Basket Campello en el partido aplazado de la segunda jornada de liga. El equipo eldense se imponía por un ajustado 61-59 al conjunto campellero.

El domingo tenían que jugar el partido correspondiente a la jornada cuarta y se marchaban hasta Mutxamel para rendir visita al C. B. Innova Mutxamel “B” al que también ganaron, en este caso por un rotundo 49-85.

El próximo sábado (20:00 h), el C. B. Elda – Bateig Piedra Natural recibe en el pabellón “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”, al Interkozha Elche B. C., equipo que lidera el grupo y que pondrá a prueba el potencial del equipo que dirige Isidro Soria.

El C. B. Elda femenino cayó en casa

Las chicas de Inma Payá no pudieron lograr la victoria ante el C. D. Onil en el partido de la cuarta jornada de liga en el Grupo G Autonómico.

El C. B. Elda caía 33-51 pagando su falta de tensión a pesar de que la semana de entrenamientos no fue mala y todo salía como estaba previsto pero a la hora de la verdad, las de Elda se cortocicuitaron a pesar de que las visitantes cuajaron un primer cuarto de poco acierto lo que provocó que las locales tuvieran la oportunidad de salir rápido y solas al contraataque pero la falta de intensidad de todo el partido les mató al no aprovechar ninguno y se les ponía desde el primer minuto el marcador en contra. El segundo tiempo fue más de lo mismo. En ataque no tenían la frescura y claridad de los partidos anteriores y seguían desaprovechando las esperanzas que el equipo de Onil les ofrecía y al descanso se fueron cuatro abajo.

Esperaban que el tercer fatídico tiempo se convirtiera en salvador, pero de momento seguirá siendo el fatídico, sin nada claro de lo que habían practicado entre semana. Onil empezó a aprovechar todos los errores locales y su pasividad. A las visitantes, además, les entró todo.

La entrenadora del C. B. Elda femenino ha reconocido que “Tenemos solo un problema y es el que arrastramos desde que empezamos y es que no confiamos en nosotras mismas, no nos creemos que podemos, la cuestión es que hay gente que si sabe quiénes son y a lo que pueden llegar por lo que es solo cuestión de tiempo y de creer”.

Finalizarán la primera vuelta visitando, el sábado a las 18:30 h en el municipal de Bocairent, al líder C. B. Patronato Bocairent.

Consideran en el vestuario eldense que “es el momento para mejorar y coger fuerzas para la segunda vuelta”.