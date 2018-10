"El oscurentismo de la cárcel: una estrategia de la Administración para ocultar las deficiencias"

El sindicato ACAIP que representa a la mayoría del colectivo de funcionarios de prisiones ha denunciado en la entrevista de la SER, el oscurantismo de Instituciones Penitenciarias dependiente del MInisterio del Interior, por no dar a conocer todo lo que pasa en la cárcel de Huelva. Situación que sucede, según Juan José Serrano delegado sindical de ACAIP, porque es una manera de ocultar las deficiencias de la prision.

El delegado sindical de prisiones Serrano ha contado que los funcionarios aprueban la oposición, pero después no se les enseña a trabajar con reclusos porque el periodo de "prácticas" para los de "nueva promoción" realmente no existe. Lo que hacen es trabajar como cualquier "funcionario de carrera" más. Con la diferencia de que carecen de experiencia. Y luego, señala, pasa lo que pasa. Serrano ha dicho también que los riesgos laborales de ser funcionario de prisiones es múltiple: agresiones, peleas entre internos, incendios, falta de reconocimiento de su trabajo por parte de la Administración, etc...El coletcivo de funcionarios de prisiones viene ejecutando un calendario de prisiones que hace unso días les llevó a un encadenamiento simbólico a puertas de la Subdelegación de Huelva. Protestas que de no obtener unarespuesta favorable por parte de la Administración como viene pasando hasta día de hoy, harán que agudicen el calendario de protestas. Incluso no descartan una huelga general.

Los funcionarios de prisiones piden un incremento de plantilla.Actualmente unos 420 profesionales para un población reclusa que puede llegar a más de 1.150 personas, según indica el delegado sindical. Soictan también que se les otorge trato de autoridad, mejoras salariales y de trabajo. Además, piden que se hagan nuevos planes preventivos frente a las agresiones a funcionarios porque los que se aplican no están dando resultados.

Serrano ha expresado que es un traajo duro y que dentro de la cárcel hay reclusos de toda índole. Unos más peligrosos, otros preventivos que están a la espera de juicio y una minoria conflictiva que en determinados casos termina en un módulo de aislamiento.