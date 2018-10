Caballero y Debats se imponen en la Ibiza Trail

El calendario español de trail running cerró su temporada este año con la prueba disputada en Sant Antoni que reunio a 1.000 participantes. El mal tiempo dejó el terreno más inestable para los participantes pero no se registraron incidencias importantes, aunque la organización optó por modificar el trazado para garantizar la seguridad de los corredores

Los reyes de los 42 km. Miguel Caballero y Ragna Debats

El madrileño Miguel Caballero, ganador de la prueba reina, ha reconocido el acierto por parte de la organización de cambiar el recorrido de la prueba e 42 km. sustituyéndolo por dos vueltas al circuito de 21 km. “He tenido uno de esos días en los que te sale todo, te encuentras bien desde la salida, y me iban dando referencias de que iba primero; y al final, he podido aumentar un poco la distancia hasta llegar a meta” ha explicado nada más cruzar el arco de la Trail Maraton.

“He encontrado un grupo, de varias chicas, en la primera vuelta hemos hecho todo el camino juntas; y en la segunda vuelta nos hemos separado un poco y he ido haciendo mi carrera. He disfrutado de las vistas, del mar, de todos los paisajes que son espectaculares: mucha variedad, en el bosque, con tramos muy técnicos tanto en subida como en bajada, que resbalaba bastante. Y luego los tramos en el mar, con estas vistas… he disfrutado mucho”, así contaba la actual Campeona del Mundo de Trail, la holandesa Ragna Debats, su experiencia en esta prueba.

En los 21 km. han brillado Williams Aveiro y María Pallicer

En la media maratón ha sido Williams Aveiro quien ha conseguido llegar a meta el primero, dando lo mejor de él mismo en los últimos 8 kilómetros; y nada más entrar ha destacado: “Este año venía muy bien preparado, de hecho me he preparado mucho más que el año pasado, con muchos deseos de victoria. He venido mucho más fuerte y he decidido correr en nombre de Ibiza y dejar el título en casa.”

“Esta es mi segunda carrera de trail, estoy aprendiendo; me siento muy contenta, he podido escaparme en el kilómetro 16 y así he conseguido la victoria”, ha declarado María Pallicer, ganadora de los 21 km.

Cardona y Sbert se hacen con los 10 km.

Por su parte la carrera de 10k ha sido muy rápida, y Nuria Sbert se ha hecho con la victoria por un error de Carolina Gámez: “en los últimos kilómetros del recorrido ha debido despistarse, porque iba primera todo el rato, que pena”, así lo explicaba Sbert mostrando su apoyo y el compañerismo ante una situación de este tipo.

Por su parte, Cardona partía como uno de los favoritos en esta modalidad, y ha podido firmar la victoria: “Desde la subida al alto de Sa Talaia he marcado el terreno, y desde el kilómetro 3 he ido solo hasta la meta”, comentó tras finalizar el recorrido.

La Ibiza Trail comienza a trabajar ya en la cita del próximo año que tendrá lugar el 27 de octubre.