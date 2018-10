El PP dice que Ibiza es "una de las ciudades más sucias de España"

El Partido Popular dice que el alcalde de Ibiza está "atrincherado en Can Botino, no dialoga con nadie y vive en una realidad paralela".

La portavoz de la oposición, Virginia Marí ha acusado a Rafa Ruiz de "soberbia de falta de humildad" y dice que preside un gobierno de "coalición de perdedores", porque el PP fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones

Marí asegura que Ruiz ya está en campaña pero que "nunca la ha importado el estado de la ciudad y tampoco sabe gestionar". Ha criticado que el alcalde haya pasado pasado de puntillas por las cuatro principales problemas que tiene la ciudad, "la limpieza el tráfico, la falta de vivienda y el déficit de diálogo y de transparencia". Le ha afeado que llevara a imputados en listas y que no haya hecho mención alguna a la dimisión del que ha calificado de alcalde de facto, Alfonso Molina.

La portavoz de la oposición resalta que pasará a la historia "como el gobierno en el que más comercios tradicionales echaron el cierre".

Marí asegura que Ibiza es "una de las ciudades más sucias de España, aunque el hedor no llegue a Can Botino" y que la limpieza le cuesta 140 euros al año a cada ciudadano.Ha acusado a Ruiz de desviar dinero del Consorcio Patrimonio para pagar "pufos judiciales del PSOE" y afirma que no han sido "el gobierno de la regeneración sino el de la degeneración".

Marí asegura que el alcalde de Ibiza "no saluda ni al personal del Ayuntamiento y ha mentido a los ciudadanos".

EPIC ve pocas realizaciones

Para el concejal de Epic, Antoni Villalonga el Gobierno de Rafa Ruiz es especialista en "vender humo" pero a la hora de la verdad puede presumir de pocas actuaciones con la excepción de la peatonalización de Vara de Rey hecha ,según Villalonga “de aquella manera”.

Ha calificado de "errática y caótica" la política de Movilidad. Señala que sigue sin aclararse "que pasará con las 3.000 plazas de aparcamiento que se perderán". Asegura que la entrada en funcionamiento del CETIS costará 40 céntimos más a cada usuario y que la reforma del puerto está quedando como "un núcleo privado de la Autoridad Portuaria".

Villalonga afirma que el alcalde ha beneficiado a sus familiares lo que demuestra "su baja catadura moral".

Villalonga ha criticado que el alcalde haya mirado para otra lado con las irregularidades de la estación de autobuses y destaca que la transformación de la que habla el alcalde se resume "en que se cierran negocios y se está perdiendo la identidad de la ciudad".

Debate bronco con alusiones personales

El primer debate del estado del municipio ha estado plagado de descalificaciones, referencias a la corrupción y tampoco podía faltar el calificativo de "facha" al alcalde, que acuña en cada pleno el concejal de EPIC por la reforma del reglamento.

La portavoz de la oposición, Virginia Marí que ha cargado contra Ruiz en su primera intervención se ha dedicado a criticar la labor de todos los concejales en su réplica. Son "las doce razones" que, según Marí, explican porque los progresistas "perderán las próximas elecciones". Ha llegado a decir que el alcalde estaba poniendo el Ayuntamiento "al servicio del proyecto sececionista"

Ruiz le ha respondido si algún día "podrá mirar a los ojos del ex teniente de alcalde Alfonso Molina" y le ha recordado que su partido es que acumula casos de corrupción y "tiene a un expresidente insular en la cárcel". También ha recalcado que " el PP debería tener más verguenza y no hablar de política de vivienda porque la situación actual es consecuencia de la falta de actuaciones de gobiernos del Partido Popular que no creen en la vivienda pública".

Por su parte el concejal Antoni Villalonga ha ironizado con la primera intervención de Ruiz diciendo que había dibujado "un cuento de hadas con final feliz"

En las filas del PSOE y de Guanyem se ha cargado contra las intervenciones de los dos grupos de oposición. La teniente de alcalde , Elena López dice que el concejal de EPIC es "el que mejor sabe venderse porque se apunta a todas las polémicas que puedan darle votos, ya que en caso contrario no aparecería".

Joan Ribas ha instado a la portavoz de la oposición a "retirar su acusación de cobro de dietas porque en caso contrario se demostrará que es una mentirosa".

En su última intervención la portavoz del PP ha dicho que el PSOE "no sólo ha incumplido el 90% de su programa sino que ha hecho todo lo contrario de lo que dijo".

El alcalde ha lamentado que la oposición no haya presentado propuestas con intervenciones "en las que se ha rozado el insulto".