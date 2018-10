Palatsi sueña con un "Culturalazo"

La Cultural sueña a lo grande a unas horas de la visita del FC Barcelona en el partido de ida de la cuarta ronda de la Copa del Rey. A pesar de que en los sucesivos duelos en los que el cuadro leonés se vio las caras con varios de los grandes del fútbol español siempre acabó derrotado, los pupilos de Víctor Cea esperan que esta vez sea diferente. Y ejemplos hay en la historia reciente del fútbol español. Lo recuerda Jorge Palatsi: "la esperanza es lo último que se pierde. Hablamos de uno de los mejores equipos del mundo, pero, ¿por qué no podemos celebra en casar un "Alcorconazo" y hacer un "Culturalazo"?", señaló el portero, que reconoció que esta cita les llega en el mejor momento de la temporada.

Otro de los deseos de Palatsi no se hará realidad, ya que enfrente no estarán los grandes delanteros del conjunto blaugrana. "Si viniese con su once de Liga y de Champios sería una gozada disfrutarlo y una motivación extra, pero venga el equipo que venga son grandes jugadores", señaló el cancerbero, que ha jugado hasta la fecha todos los minutos en los trece encuentros oficiales que ha disputado la Cultural. Preguntado por la opción de que el joven Samu Diarrá tenga un premio en la Copa, el castellonense lo dejó claro: "nadie quiere perdérselo y juege quien juegue dará el máximo. El esfuerzo de Diarrá es brutal, viajando con nosotros y luego jugando con el filial. Merece un premio por lo comprometido que está".

Palatsi se recupera de un proceso gripal que a punto estuvo de dejarle fuera de combate para el último partido de liga. No entrenó el viernes, salió de la cama para enfudarse los guantes y, tras el pitido final, se arrojó al césped aún con las secuelas físicas resultantes de su estado. "Acabé bajo mínimos, pero era el momento de doblar el riñón y arrimar el hombro", indicó.