El PSCyL no descarta a Gancedo como candidata en San Andrés

La dirección autonómica del PSOE reconoce que no sabe qué va a pasar con la candidatura socialista a la Alcaldía de San Andrés del Rabanedo. Ni siquiera se atreven a asegurar que la ex alcaldesa Eugenia Gancedo no vaya a repetir.

La portavoz del comité electoral autonómico del PSOE, Mercedes Martín, la persona que debería estar al tanto de todas la candidaturas, no ha sido capaz de aclarar qué va a pasar en este municipio de más de 20.000 habitantes, uno de los 12 más grandes de la Comunidad autónoma. Ni una aclaración sobre el proceso, sobre si habrá primarias o no, ni sobre los nombres que pueden optar a ser cabeza de cartel del PSOE. Por no saber, parece no estar al tanto ni siquiera del nombre de la ex alcaldesa. "No sé si Carcero va a ser candidata o no. Previsiblemente supongo que no" ha dicho Martín.

Por cierto que no es el único error de Martín, que ha puesto a Gancedo como ejemplo de la "mano dura" del PSOE de Tudanca con los casos de corrupción. Conviene recordar que aquí de nuevo la portavoz se equivoca. Nadie expulsó a Maria Eugenia Gancedo del PSOE, sino que fue ella misma quien dimitió ante la moción de censura que preparaba la oposición.