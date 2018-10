De príncipes y mendigos

El príncipe Rato, el mago muñidor del milagro económico , entró hace tres días en Soto del Real entre perdones y disculpas muy cristianos , pero que se compadecen mal con el hecho de que el ex gerente del FMI no haya devuelto aún la tajada que se llevó de Bankia, ni lo de las tarjetas Black ni lo de las White. Es posible creer que un par de inviernos entre rejas acaben de consolidar ese arrepentimiento y que veamos salir redimido a Don Rodrigo con la sentencia “Es el talego, amigo” prendida de sus labios patricios.

Es factible tal caso, aunque un servidor no lo acaba de ver porque no parece que estas sentencias ejemplares calen mucho en los regidores de la cosa pública. Vean si no a ese alcalde de Astorga que contrata, según nos cuenta ILEÓN, a una asociación que preside su hermano por 60000 euros, para organizar esa cosa tan lucida de las 3 Naciones, saltándose el informe del interventor municipal, y regateando la legalidad con una soltura que merecería mejor causa que la caja familiar.

O miren ustedes esa pedazo de comisión informativa especial sobre la enredada Enredadera que se han currado el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento legionario, para taparse sus vergüenzas y jugar al juego de parecer lo que no se es pero que nadie vaya a decir que no le hemos intentado. No está hecha la toga de fiscal para la espalda ciudadana de Gemma Villarroel.

Mientras tanto, Silván y sus aguerridos muchachos continúan hostigando sin descanso a un músico pobre que toca bajo los balcones del Palacio de los Guzmanes. Que nadie diga que el delito queda impune en esta ciudad.