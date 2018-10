"Me gustaría ver un Lugo más vertical y haciendo daño", Monteagudo

Máis verticalidade. Alberto Jiménez Monteagudo ten claro o que quere facer co CD Lugo unha vez que dirixirá no que resta de tempada ao equipo albivermello. "Me gustaría ver una mayor verticalidad en el equipo, verle más adelantado, más en campo contrario y hacer más cosas en dónde realmente se hace daño.Me gusta jugar bien al fútbol pero no marear, sino ir adelante", explica. Na primeira toma de contacto co equipio, Monteagudo dí que ten diante a un vestiario "sano, honrado, trabajador, obediente y responsable con mimbres para ser competitivos en la Segunda División".

Polo de agora é cedo, pero considera que no partido da Copa do Rei, fronte ao Levante, xe se poderá ver sobre o céspede a un novo Lugo. "Es un partido de competición en nuestro campo y aquí hay que transmitir la idea de que es muy difícil ganarnos", afirmaba en rolda de prensa. Ademais de facerse fortes en casa, será ambicioso nos encontros que disputem a domicilio. Como proba, a súa experiencia no Cartagena. Conxunto que colocou coma o mellor equipo visitante da Segunda B.

Chega ó banco albimervello con moita ilusión e emocionado por arrancar esta andaina no fútbol profesional. Estivo a piques de facelo a tempada pasado co Cartagena, pero o Majadahonda frustrou o ascenso."Lo que me quitó el Majadahonda en los útimos quince segundos hoy me lo devuelve el Lugo", explica.

Monteagudo xa estaba na carteira do CD Lugo o pasado verán. Tanto o Director deportivo, Emilio Viqueira, coma o propio Monteagudo, asi o confirmaron. "Me llamó Emilio para intentar conocernos a nivel personal, porque tenía intención de ser uno de los candidatos estando yo en playoff de ascenso. En aquel momento le dije que no se podía", asegura. Pola súa banda, Viqueira aseguraba que levaba tempo seguinda a súa traxectoria e pensa que é "un entrenador que va acorde con la filosofía de juego del Lugo".

No tocante á destitución de Javi López, Viqueira explica que foi unha decisión complicada. "Javi es un muy buen profesional, pero en el mundo del fútbol mandan los resultados y las sensaciones".