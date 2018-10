Interinos de la Administración han presentado en Madrid alrededor 500 denuncias contra su situación

Interinos de todas las Administraciones Públicas han presentado denuncias individuales en la Inspección de Trabajo contra su situación laboral: muchos de ellos llevan más de dos décadas en sus puestos cuando la Ley, como máximo, permite tres años.

Solo en la Comunidad de Madrid se han presentado ya alrededor de 500 denuncias. En declaraciones a la Cadena SER, el portavoz de la Plataforma de Personal Temporal de la Comunidad, Santiago Zarapuz, ha dicho que uno de los principales objetivos es crear un frente común contra este tipo de fraudes a nivel estatal. Piden al Gobierno que utilice en la Administración Pública los mismos mecanismos para evitar estas situaciones que ha aplicado en las empresas privadas que, reiteran, apoyan.

Denuncian que una de las soluciones que se les propone es presentarse a unas oposiciones que llevan años esperando y se han convocado cuando no tienen las mismas capacidades para acceder a ellas ni, sobre todo, el mismo tiempo que tendría cualquier persona que se presente; porque la oferta, dicen, es abierta. Eso sí: acumulan varios años de experiencia en sus puestos que se perderían al quedar ellos apartados en caso de no aprobar la oposición. "Ponernos en las mismas condiciones en un proceso selectivo a trabajadores más antiguos que a gente que viene de la calle no es una opción", declara a la SER Zarapuz.

Insisten en que no quieren que se les regale su puesto; tan solo piden que se les reconozca el trabajo que han realizado durante estos años y los servicios que han prestado. Carmen es una de las interinas afectadas con las que ha hablado la Cadena SER y trabaja en Justicia: "estamos solicitando un concurso de méritos, no un concurso-oposición, ni tampoco una oposición libre", explica. Solicitan que tengan en cuenta su experiencia: "al llevar más de tres años en nuestro puesto, yo creo que ya hemos demostrado que somos válidos para desempeñarlo con creces", reitera Carmen.

La semana pasada el Grupo Parlamentario Podemos presentó en la Asamblea una Proposición No de Ley para tratar de que se regule la situación de los interinos.