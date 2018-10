El 65% de la actividad empresarial permanece interrumpida por la falta de luz

El 65% de las empresas menorquinas permanece desde ayer domingo sin actividad por la falta de suministro energético en más de la mitad de la Isla. Lo denuncia PIME en un comunicado emitido este lunes. Según la patronal todavía no se ha realizado una valoración de los perjuicios que puede suponer, pero a la situación vivida ayer por muchos empresarios que realizan su actividad en domingo se ha sumado hoy la mayoría de empresas que no han podido abrir sus establecimientos.

Los empresarios confían en que puedan contar con agilidad en la compensación de los daños que está suponiendo para cada una de las empresas afectadas.

La Federació considera que la falta de previsión y de planificación que se ha tenido con nuestra isla durante muchos años ha llevado a una situación, que aunque extraordinaria, ya se advirtió que podía pasar. Ha quedado patente que no es suficiente con el plan de contingencia anunciado.

Menorca es especialmente débil en materia energética, no sólo en suministro sino también en conexiones, y no puede esperar a que transcurran dos años sin una solución definitiva. Si hubiera existido ya la conexión por cable con Mallorca y con la península no se hubiera producido el apagón que llevamos padeciendo desde ayer.