Y esto, ¿quién lo paga?

EL NUEVO PP. Aznar es Dios y Pablo Casado su profeta. El nuevo y flamante Secretario General del Partido Popular presenta a su ídolo como el referente de la política mundial del último siglo. El paladín del milagro económico español.

¿No era, hasta ayer mismo, Rodrigo Rato quien estaba en posesión de tales honores? ¿O es que ya se ha convertido, de la noche a la mañana, en otro personaje que jamás ha tenido nada que ver con el partido, un apestado más al que no reconocen ni siquiera los suyos?

Aunque la memoria es frágil en este país de todos los demonios, que diría Gil de Biedma, alguien debería recordarle a Casado que Aznar, ahora sin su habitual mostacho, con más temple y aplomo que nunca, como si estuviera pontificando en plan socrático, es el mismo Aznar que dejó en paños menores a España después de privatizar las empresas más rentables del país.

El mismo Aznar, y no otro, que nos metió, de hoz y de coz, en la estúpida guerra de Irak, sin que aún haya pedido disculpas por ello. Jodella y no enmedalla, que diría Cervantes.

MURCIA Y CATALUÑA. En una céntrica cafetería de Murcia, junto al campus de la Merced, me encuentro con el periodista, escritor, poeta y profesor Antonio Parra Pujante. Le digo “bon día”. Y, jocoso, me replica: “Cuidadito con las bromas, que te pueden oír los separatistas catalanes y reivindicar Murcia para integrarla en su territorio”.

Entre los dos recordamos que ciertas palabras, típicamente murcianas, como “crilla”, “bajoca” o “ababol”, incluso muchos de nuestros apellidos, como Segarra, Puche o Belmonte, son de origen catalán.

Es más: los que tuvimos la suerte de seguir las clases del mejor medievalista español del siglo XX, don Juan Torres Fontes, aprendimos que la repoblación del Reino de Murcia se llevó a cabo con aragoneses que provenían, en su mayor parte, del Ampurdán.

De ahí que uno de los cronistas de la época, Ramón Muntaner, llegara a afirmar que en Murcia se hablaba el más bello catalán del mundo.

EL DINERO DE LAS VÍAS. Los medios de comunicación se hacen eco estos días del elevado coste –más de dos millones de euros– para mantener a raya a los manifestantes de las vías del tren durante los meses pasados. Todo a cambio de nada. El nuevo delegado del gobierno, Diego Conesa, le ha demostrado al ex alcalde, ex consejero, ex diputado y ahora senador Bernabé, que con diálogo y buena voluntad se consigue mucho más que con la esperpéntica política de las porras.

Como diría el grandísimo Josep Pla, cuando llegó a Nueva York en los años cincuenta y, asombrado, observó todas las luces encendidas de los enormes rascacielos, “Y esto, ¿quién lo paga?”.

Pepe Belmonte