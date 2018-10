Plantón de Gálvez a la Plataforma

Víctor Gálvez dio la espalda a la Plataforma de Apoyo al Real Murcia. A pesar de que el pasado viernes se comprometió a recibirles este lunes en Nueva Condomina, el presidente grana plantó a la nutrida representación de la PARMU, ausentándose Gálvez del estadio a la hora fijada. El portavoz de la Plataforma, Pablo Guzmán, explicó que "se nos convocó el viernes para ceder hoy el Consejo a la Plataforma y el secretario (Roberto Cases) nos ha confirmado que Víctor Gálvez sabía que veníamos, pero que él no iba a hacerlo. Las cosas que se prometieron por su parte no se han llevado a cabo. Nosotros hemos cumplido nuestra palabra viniendo hoy aquí. Nos dijo que se iba a echar a un lado y con la PARMU buscábamos estabilidad y tranquilidad, para que la ampliación de capital se llevara a cabo con normalidad y seguridad jurídica".

Entre los presentes se encontraban Francisco Tornel, los exconsejeros Enrique López y Stefan Settels, Higinio Pérez, Xavi Julià, Nacho Martínez Abarca, Paco Martínez Rivas... No acudió, por motivos profesionales, el exconsejero Gabriel Torregrosa ni tampoco estuvo en esta ocasión Pablo Baeza. La intención de la PARMU es entrar al Consejo, pero matizando que "sería una entrada temporal, para facilitar la llegada de aquellos que quieran hacer aportaciones económicas con seguridad. Y luego, en base a las aportaciones, se darían los pasos lógicos para un nuevo Consejo. Ahora entrarían personas de la Plataforma, a título individual como accionistas que son. Y buscando una situación amparada en la legalidad".

En cuanto a la medida adoptada de abonar una mensualidad a empleados del club, Guzmán explicó que "estamos recabando las nóminas de los empleados para empezar a abonar las nóminas en próximos días. Y con los futbolistas estamos esperando un documento para que se pueda hacer con seguridad jurídica".

Gálvez afirmó a los jugadores que su intención es pagar este próximo viernes, pero desde la PARMU su crédito es casi nulo. "Tras tantos incumplimientos lo que la gente quiere son hechos y no palabras. No tiene mérito que pague, son sus obligaciones. Y aunque diga que esto no es una ONG, son medidas que la Plataforma lleva a cabo para solucionar situaciones que ha generado él" añadía Guzmán.

Por último, el portavoz de la PARMU tiró de ironía sobre la coincidencia de la manifestación prevista para este sábado y el partido ante el Recreativo Granada. Se baraja nueva fecha para la movilización pero "no vamos a desvelarla, no vaya a ser que haya más casualidades... En cuanto al de este sábado, igual creyó Gálvez que lo mejor era poner el partido un sábado en mitad de un puente, no puedo asegurar que haya causa-efecto". La afición tiene claro que en caso de coincidencia siempre acudirá al partido porque "los jugadores han demostrado mucha profesionalidad y no se merecen que les dejemos solos".