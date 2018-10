O Concello de Ourense aprobou, nunha xunta extraordinaria celebrada esta mañá, a aprobación do expediente para contratar o Servizo da dirección artística da Cabalgata de Reis 2019, que se celebra o 5 de xaneiro.

Esta contratación, que ten un importe de 60.000 €, IVE incluído, vai destinada á organización e produción da animación para o desfile. É dicir, a dirección teatral e dirección dos actores e actrices que participan na cabalgata.

Este expediente do Servizo de Contratación súmase ao xa aprobado na xunta de goberno local do pasado 25 de outubro, na que se lle daba luz verde á contratación da Dirección Artística e da Produción da Cabalgata de Reis, que inclúen tanto na subministración das carrozas coma os servizos auxiliares da cabalgata, nesta ocasión cun custe de 27.000 € (IVE incluído).

O Concello de Ourense avanza así na organización do Nadal, xa que o proceso para a xestión do alumeado está xa en marcha.