Entra en vigor el decreto que prohíbe recolectar más de 3 kilos de setas

Entre en vigor este lunes el decreto para regular el recurso micológico silvestre que, entre otras limitaciones, establece la prohibición de recolectar setas por la noche o usar rastrillos y fija en 3 kilos el máximo que pueden llevarse a casa los considerados "recolectores episódicos". La norma busca la conservación, mejor gestión y aprovechamiento sostenible de recurso micológico mediante principios generales como que el aprovechamiento de este recurso corresponde a los propietarios y titulares del monte, más allá de las excepciones previstas para no afectar a la "costumbre" de los ciudadanos que salen a recoger setas a parcelas no valladas. Se busca además garantizar la seguridad alimentaria en el consumo de setas

El decreto, que no prevé un régimen sancionador propio sino que aprovecha el marco general existente contra este tipo de infracciones, regula también los parques micológicos y la comercialización de las setas silvestres para fines alimentarios, además de introducir aspectos que buscan fomentar la promoción turística de zonas seteras. Las setas en terrenos no señalizados no se podrán comercializar.

El texto distingue entre setas silvestres recolectables y no recolectables; define prácticas prohibidas, como recolectar de noche o utilizar rastrillos, y prácticas obligatorias, como dejar el terreno en condiciones originales y la utilización de recipientes porosos; e incluye también la posibilidad de disponer de autorizaciones para fines científicos o didácticos.