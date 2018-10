Polanco: "Vamos a poner muy difícil a la oposición no aprobar el Presupuesto"

El Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, se ha mostrado convencido de poder sacar adelante el presupuesto municipal para 2019 asegurando que no se van a incluir partidas o propuestas que puedan ser rechazadas por la oposición. De no ser así ha asegurado que la ciudad estará perfectamente atendida y que no se perderá ninguna inversión para Palencia en contra de lo que ya ha asegurado algún otro portavoz político.

Una vez aprobadas las Ordenanzas Municipales para el año próximo el Equipo de Gobierno presentará la próxima semana al resto de grupos el borrador inicial de Presupuestos 2019. Un documento que esperan sea apoyado y les permita sacar adelante las inversiones previstas. De no lograrlo y ser preciso prorrogar los presupuestos existentes ya han avanzado que se verán obligados a realizar modificaciones presupuestarias en pleno para garantizar las inversiones del resto de Administraciones Públicas y se estudiará de donde recortar esos 700.000 euros de merma que para las arcas municipales prevén las ordenanzas por la rebaja en los impuestos. Programas como el EDUSI o Digipal no corren peligro alguno.