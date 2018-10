Una polémica lingüística amenaza con dejar sin subvención al polideportivo de Elgeta

La Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Elgeta se enfrentan por el convenio de los derechos lingüísticos en materia deportiva. La institución Foral envió al consistorio, gobernado por EH Bildu, un convenio, redactado en ambas lenguas oficiales, en el que se contemplaba una partida de 13.000 euros para la renovación de los vestuarios del polideportivo de la ciudad. La sorpresa del departamento llegó cuando este documento se devolvió redactado íntegramente en euskera, eliminando la parte escrita en castellano.

Desde la Diputación no entienden esta actuación y la califican de excluyente. "La pregunta es: qué mal hace que estén ambas lenguas. Pueden responder en euskera, pero no hay ningún mal que esté la columna en castellano", ha indicado el diputado de Cultura, Denis Itxaso a Radio San Sebastián. La respuesta del Consistorio elgetarra es que están en su derecho según el Plan de Euskera firmado por la Diputación. "Tal y como está el convenio no lo vamos a firmar. Ya lo firmamos y lo mandamos a la institución solamente en euskera como nos permite la ley", ha aclarado el alcalde de Elgeta, Iraitz Lazkano, en micrófonos de Cadena Ser.

El diputado socialista le ha recordado al regidor que quien hace la aportación económica le corresponde fijar las condiciones en las que lo hace y plasmar el documento al efecto. Por eso pide al alcalde, que deje a un lado actitudes excluyentes, que facilite la tramitación del convenio y no deje a sus vecinos sin las mejoras en el polideportivo.