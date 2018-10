Sangalli: "El árbitro podía haber sacado algo más a Savic"

Luca Sangalli fue el protagonista txuri-urdin de la jugada polémica del partido contra el Atlético en el Metropolitano. Savic le hizo una entrada muy dura por la que mereció ser expulsado. El donostiarra admite su dureza, pero también le resta importancia. Es el jugador de moda en la Real.

-¿Duele más la derrota en el Metropolitano por las malas sensaciones del equipo?

Al final una derrota es una derrota, independientemente de las sensaciones, al final si no so ña buenas pueda parece que duele más, pero hay que pasar pagina ya, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando más para poder darle la vuelta y cambiar esta dinámica.

-¿Frustra más jugar contra un rival que te anula tan bien?

Esta claro que es un equipo que ha estado muy bien los últimos años, son muy competitivos y para nosotros su juego es muy incómodo Justo en este partido no estuvimos para nada cómodos y bien con el balón y eso en el propio partido te frustra un poco, pero lo que tenemos que hacer es corregir los errores con la ideas del entrenador.

-La copa les da la oportunidad de reformase pronto...

Empezamos la copa, sí, y es una competición ilusionante, los últimos años hemos tenido de todo, y está claro que que queremos darlo todo y hacer un buen papel. Por eso estamos más ilusionados, por tener un buen rival de Primera y con más ganas para sacar de allí un buen resultado para la vuelta.

-¿Cómo acuerda de la dura entrada que sufrió de Savic?

En el momento no me percaté de cómo había sido y viendo por televisión en realidad parece más de lo que fue al final fue en el campo. No me duele y no me hace nada, así que no voy a estar en el suelo perdiendo el tiempo, yo soy así, no soy de estar en el suelo a pesar de que eso pueda servir de algo, yo soy así soy humilde y no voy a hacer nada para perjudicar a otros o sacar beneficio propio.

-¿Ha visto la jugada repetida? ¿No le parece que debió ser expulsado Savic?

En el momento no me pareció para tanto, pero he visto la repetición, e igual sí que podía haber sacado algo más. Lo que sí me pareció un parece que fue algo absurdo, porque se la jugó cuando era evitable m, porque el VAR podía haber entrado y sacarle la roja.

-¿Qué tal esta viendo su debut en Primera?

Es mi temporada de debut en Prrimera y es muy difícil tener minutos en los primeros partidos y por suerte cuento con la confianza del entrenador, tanto de titular como de suplente, pero se de donde vengo y que todavía me queda mucho por aprender y lo que tengo que hacer es mantener el nivel de entrenamientos para poder seguir creciendo y seguir dando todo para el equipo.

-¿No le preocupa el nivel del primer rival de Copa?

El Celta es un rival de nivel y en su casa se hace fuerte y cuenta con un delantero internacional, así que nosotros tenemos que hacer nuestro juego para cerrar las oportunidades de los delanteros. Sacar un buen resultado para salir vivo de allí y rematar la eliminatoria aquí.

-¿Siente que su partidazo en el Derbi vasco de San Mamés le cambió la vida?

Fue un partido bueno para mí que sirvió para lograr una gran victoria y eso te ayuda para coger confianza, pero no me ha cambiado la vida. Tanto antes como antes de ese partido sigo siendo el mismo.

-¿Hablan en el vestuario de lo mal que se les ha dado la Copa en los últimos años?

Tampoco se habla demasiado de experiencias pasadas, nos centramos en la edición de este año no importa demasiado, lo que ha pasado antes sirve para aprender, y ahora a fijarnos cuando se han hecho buenos papeles e intentar repetirlos.

-¿Nota ya el cariño de la afición por su garra y entrega?

La verdad es que me he sentido muy querido y siento mucho su apoyo en sus entrenamientos, para mi eso es increíble, para un jugador de la casa el apoyo de tu gente es importante, y eso ayuda para seguir creciendo e intentaré recompensarlo.

-¿Está siendo mejor su primera experiencia en Primera?

Al final es muy complicado viniendo el primer año m, estando del filial, porque hay mucha competencia y por lesiones de otros compañeros he tenido más minutos y lo importante es es aprovecharlo lo que te dan esos minutos, y ahora que han vuelto los grandísimos jugadores que tenemos, lo importante es entrenar y aprovechar de esa competencia para mejorar.