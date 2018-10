Sandro: "Si todo va bien, ¿por qué no seguir más tiempo?"

¿Quieren conocer mejor a Sandro Ramírez? Es el momento de hacerlo. ¿Cómo está viviendo sus primeras semanas en la Real Sociedad? ¿Cómo lleva el hecho de no haber marcado todavía ningun gol? ¿Ha sufrido con la lesión de los primeros días? ¿Se plantea seguir más tiempo a pesar de que su cesión del Everton no incluye opción de compra? Son algunas de las preguntas que responde el delantero canario, último fichaje realista, en esta entrevista en la SER.

-¿Cómo lleva estas primeras semanas en San Sebastián?

Muy bien, la verdad es que contento y disfrutando de todo un poco, de la ciudad y de los entrenamientos.

-¿Ya va encontrándose de nuevo con el Sandro futbolista después de un verano complicado?

Sí, la verdad es que sí. Al final llegué y tuve un percance en forma de lesión justo antes del partido contra el Barcelona, un partido que era para mí especial. Pero el trabajo y la dedicación de todos los días ha hecho que esté ya recuperado de nuevo, y en ese sentido muy contento por volver a la liga, y por mi primera titularidad ya con la Real el día del Girona.

-¿Empezaba a notar ansiedad porque llega cedido y a las primeras de cambio se lesionó?

Sí, sí. No lo niego. Está claro que cuando uno llega cedido a un club, lo hace con la idea de ser titular, porque nadie lo es en ningún sitio y siempre es complicado ganarse un puesto, para demostrar lo que vale y sentirse bien. Y no poder hacerlo genera ansiedad siempre, y más en un delantero como a mí, que me gusta marcar goles, que vivo del gol, y eso para mí es muy importante. Fastidiado porque el día del Girona tuve oportunidades de marcar, pero el portero me tapa bien las oportunidades, fastidiado porque en la última jornada no pude ayudar como me gusta, pero estoy seguro y espero que siguiendo la misma línea llegue pronto el primer gol, y cuando entre el primero llegarán muchos más.

-¿Cuál es la idea de su cesión en la Real: demostrar que el Sandro del Málaga puede volver?

Soy humilde en ese sentido, vengo con la idea de ganarme un puesto. Está claro que mi intención es jugar y volver al Sandro del Málaga, o mejor, porque soy muy joven y todavía tengo mucho margen de mejora, y con trabajo y con el cuerpo técnico que tenemos, que es muy bueno, seguro que lo puedo mejorar. Pero la idea primero es esa, convencer al cuerpo técnico de que tengo un sitio en el once para seguir teniendo oportunidades y estando cómodo, porque la confianza es el 80% de yb futbolista, y a partir de ahí crecer.

-Llega con una cesión sin opción de compra, ¿un año en la Real y adiós?

Bueno, en principio es eso lo que firmamos. Pero en el fútbol nunca sabes lo que puede pasar, voy a darlo todo por la Real en todos los partidos, como he hecho desde que me puse la camiseta de la Real. Ahora me debo a la Real, quiero hacer cosas importantes con la Real, mostrar mi mejor versión y mejorarla. Vamos a dejar que las cosas marchen, ver cómo nos sentimos todos, ver cómo evoluciona todo este año, porque en fútbol nunca saber lo que puede pasar.

-Vamos que no descarta seguir más tiempo en la Real...

No, no. Para nada. La Real es un gran club, importante en España. Y el fútbol es impredecible, vamos a dejar que las cosas fluyan y si toda va bien, y todos estamos a gusto, ¿por qué no seguir, no? Pero iremos viendo cómo va todo, y a ver cómo nos sentimos al final de temporada.

-¿Por qué Sandro no ha terminado de funcionar en la Premier y por qué sí lo va a hacer en la Real?

Creo que es el fútbol que desempeña el Everton y el que intenta hacer la Real. Me identifico con la idea del club y de Asier. Estuve en el Everto y de lo que hablo, y se que cómo juega el Everton no es el fútbol que a mí me viene mejor. Y en la Real le he seguido, he seguido a Garitano, y creo que es el fútbol que mejor me viene a mí.

-¿Y si le pregunto por objetivos es capaz de hablarme de Europa a pesar de la irregularidad de este comienzo?

Está claro, sí. Al final el club ha hecho un esfuerzo muy grande en traer y mantener jugadores muy buenos, creo que tenemos una plantilla espectacular, y al final todavía estamos cogiendo pautas y dinámicas del mister, somos mucha gente nueva, pero se respira esa ilusión de luchar por Europa está ahí, vamos a ir con los pies en el suelo, tranquilos, trabajamos para mejorar cada partido, pero tenemos mucha ilusión.