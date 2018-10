Azu Muguruza: "No podemos esperar que Toch y Lyndra lo resuelvan todo"

Azu Muguruza analiza la primera derrota de la temporada contra el Valencia de forma positiva. "Hubiera preferido firmar un 4-0, pero estamos 3-1 y también lo firmaba", dice sonriente. No parece haberle afectado esa primera derrota, pero sí se pone seria cuando explica las claves de ese IDK Gipuzkoa 62 - Valencia Basket 65. "Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero te quedas con ese sinsabor de que si hubieras entrado antes al nivel físico que el partido exigía podíamos haber ganado. El Valencia físicamente es muy fuerte y nos costó adaptarnos. Ahora toca mejorar lo que crees que has hecho peor y seguir trabajando".

Y se pone más seria cuando se le cuestiona por algo que el Valencia Basket hizo y que espera que hagan otors equipos, pero que espera compensar con la aportación de toda su plantilla: la defensa ferrea sobre Toche Sarr y Lyndra Weaber, sus indiscutibles máximos referentes. "Tenemos que tener más amenaza exterior y más verticalidad, a veces movemos bien el balón pero no hay decisión a canasta, no siempre hay que esperar a que Toch y Lyndra resuelvan. Esto ya lo vivimos el año pasado, los equipos no quieren que ellas sean las referentes, así que es importante que las demás sean más ofensivas. El otro día metieron dos puntos entre las dos en el segundo tiempo y seguimos con nuestro ritmo anotador, no lo perdimos. Eso es una buena noticia”, dice Muguruza.



También se muestra satisfecha por el paso adelante dado por su único refuerzo, Vionisse Pierre-Louise, que deb convertirse en un referente en la pintura. "Las tres primeras jornadas no eran equipos para ella porque no tenían un cinco nato, eran equipos que corrían mucho y a ella le cuesta llegar en transiciones rápidas. El Valencia tiene gente grande y Vivi hizo un gran partido. Se le pide que esté dentro, que sea una amenaza interior tanto en ataque como en defensa y que cuando tenga la bola pueda jugar y sacar faltas, que es lo que hizo el otro día. Es una rookie y va a tener días, a las jugadoras de primer año les cuesta. Veremos un poco de todo con Vivi”, avisa.