Centrados se abstendrá ante los presupuestos de la Diputación si no se tienen en cuenta sus propuestas

El diputado de Centrados en la Diputación, Juan Ángel Ruiz, presenta enmiendas a los presupuestos de la entidad provincial que se debatirán en el pleno del próximo miércoles.

Reconoce Ruiz que son unos presupuestos equilibrados pero mejorables, unos presupuestos ha dicho muy del PP que no han sido negociados, que solo subvencionan pero que no se destinan a generar empleo y luchar contra la despoblación. El partido Popular presenta un presupuesto de 58. 275.000 euros. 1.600.000 euros más que sobre todo están destinados al pago del aumento salarial de los funcionarios tras la subida media del 2,5 % de los salarios.

Centrados apuesta por rebajar la partida destinada a la tercera fase del Palacio de Congresos de Segovia 21 del cerca del 1.600.000 euros presupuestado a 800.000 y “destinar este dinero a las necesidades de la gente” ha remarcado el responsable de Centrados "Segovia 21 es el CAT de la Diputación. Si se siguen sin vender casas y parcelas al año que viene volveremos a tener números rojos. Llevo tres plenos pidiendo información sobre este proyecto y no se facilita y almenos se prodría celebrar la comisión de Seguimiento pero no se convoca y no se que se estará negociando. Ya que Verae sigue al frente de Segovia 21".

Ruiz cree que se podrían destinar los 840.000 euros restantes para aumentar en 435.000 el Plan de ayudas a Inversiones Municipales (PAIM) llegando a los 960.000. Aumentar 300.000 euros para el Plan del convenio de la sequía que de soluciones a los problemas de abastecimiento de varios municipios y otra cantidad que ronda los 55.000 euros para la partida de ayuda a nuevos emprendedores. Además de destinar los 50.000 euros restantes a transferencias para el desarrollo turístico de las canteras del Berrocal en Ortigosa.

Centrados se abstendrá ante las cuentas provinciales sí no se tiene en cuenta sus enmiendas. Afirma Ruiz que el equipo de Gobierno no tiene ideas. Subvenciona con 5.000 euros a varios municipios dentro de las iniciativas presentadas en el congreso de Alcaldes e Innovación que en definitiva solo son propuestas culturales y no unidas a la creación de empresas y de puestos de trabajo son afirma un premio a la labor de algunos alcaldes “la Diputación destinará estos 5.000 euros también al municipio de Espirdo para contentar y hacer un guiño a su alcaldesa y diputada provincial María Cuesta” a la que ve muy próxima a engrosar las listas del PP.

Centrados votará en contra de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación que se lleva al pleno y muestra su disconformidad con la gran cantidad de contratos de puestos de confianza en la entidad provincial.