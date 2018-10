13 VTC denunciados por entrar en calles restringidas para residentes

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, ha puesto en marcha un dispositivo compuesto por agentes de distintas unidades de la Policía Local para controlar el acceso a determinados puntos de la ciudad como el casco histórico, la estación de Santa Justa y el aeropuerto para garantizar el cumplimiento de la normativa de transporte y de la normativas de circulación en cuanto a los acceso restringidos para residentes, taxis, Tussam y vehículos de emergencias por determinadas vías. En total, con este dispositivo han sido sancionadas 18 VTC de las cuales 13 han sido por infracciones en materia de tráfico, y las otras tres por otros motivos.

En total este fin de semana se han efectuado cinco controles en distintos puntos de acceso al centro de Sevilla, en los que se ha revisado la documentación de los vehículos, así como la acreditación para acceder por zonas de acceso restringido. Se ha controlado a un centenar de VTC de las cuales la mayoría cumplía con la normativa, de modo que se han formulado 18 denuncias de las cuales 13 se corresponden con no respetar las placas verticales de prohibición.

El nuevo dispositivo comenzó el sábado 27 de octubre, y tuvo como resultado 6 vehículos VTC denunciados por no respetar la señal vertical que les prohibía la circulación y acceso al lugar en que fueron detectados. Durante la mañana de hoy domingo, se ha efectuado control de tráfico en zona de entrada al centro por calle Juan de Mesa, resultando denunciadas 7 VTC por no respetar la entrada restringida a los mismo por dicha zona, según la clara y suficiente señalización vertical existente, así como otros tres en el acceso por C/ Águilas.

De esta forma, el objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa por parte tanto del servicio del taxi como de las VTC en cuanto a la normativa de transporte como en cuanto a la normativa existente de circulación vial que determina –y así está señalizado- el acceso restringido en determinadas vías y zonas del casco histórico, así como en los carriles bus y algunos giros a la izquierda. En estos casos, está regulada la autorización para todos los taxis de la ciudad sin que, tal y como indica la señalización, los vehículos VTC dispongan de este mismo permiso.