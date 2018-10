Los manteros defienden que su solución pasa por su integración en el sistema laboral

Falu, que llegó en 2005 a España, no sabía de qué iba a vivir, ni qué era eso del top manta pero una vez llegó, fue la única alternativa que encontró para poder sobrevivir. Con un préstamo que le hizo uno de sus compatriotas, compró el material para salir a la calle y vender en venta ambulante. No es lo que le gusta hacer pero las condiciones de explotación que encuentra cuando trabaja para otros, especialmente en el campo, le hacen trabajar para sí mismo aunque sea sin papeles. Saca muy poco dinero pero al menos no está sometido a situaciones de explotación. Falu ha participado en la defensa del colectivo del top manta en Madrid, Barcelona y Bruselas y ve difícil la solución.

Falu defiende que la solución pasa por una integración en el sistema laboral. La propuesta de habilitar un lugar para la venta de top manta podría ser una solución para los que no tienen papeles pero no para todos, porque hay migrantes que ya tienen sus papeles.

La solución que le han propuesto al consistorio valenciano pasaría por crear su propia empresa y poder pagar sus impuestos y cotizar a la seguridad social. En definitiva, tener los mismo derechos como trabajadores que el resto. Esto es lo que defiende Mor, otro compatriota senegalés que en 2007 llegó de Senegal a España y no tenía ninguna alternativa al margen del top manta. Trabaja junto al Ayuntamiento de Valencia en buscar una solución que no pasa por mover la venta ambulante del top manta a otro lado.