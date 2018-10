Partido trampa en mal momento

La Copa empieza exactamente en el mismo sitio en el que empezó la última vez, aunque contra un rival distinto. El Valencia también jugó su primer partido copero la temporada pasada en La Romareda, aunque en aquella ocasión fue contra el Real Zaragoza y está vez es contra el segundo equipo de la ciudad, contra el modestísimo Club Deportivo Ebro.

El Ebro es un equipo que se ha ido progresando poco a poco desde su fundación en los años 40 del pasado siglo hasta la actualidad. Sus dos primeras décadas dentro del fútbol aficionado; las tres décadas siguientes en las categorías regionales del fútbol aragonés; en la temporada 90-91 consigue ascender a Tercera División donde permanece hasta la temporada 2014-2015, que es en la que logra el ascenso a la Segunda División B.

Así pues, la actual es la cuarta temporada del Ebro en Segunda B. En la primera estuvieron encuadrados en el Grupo I y terminaron en la décima posición; en la segunda temporada pasaron a formar parte del Grupo III, junto a los equipos valencianos, y finalizaron duodécimos; la pasada campaña fue la mejor de su historia al ocupar la sexta posición; pero este año la cosa no ha empezado nada bien y actualmente son colistas con sólo ocho puntos y, como el Valencia, sólo han ganado un partido de los diez jugados. Por cierto, uno de esos diez fue contra el Mestalla y perdieron 2-0 en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Vamos, que no hay color, y todo lo que no sea que el Valencia deje ya prácticamente encarrilada la eliminatoria para convertir en un mero trámite el partido de vuelta, sería bastante preocupante. Ante la diferencia evidente de nivel, Marcelino ha decidido dejar en casa a varios de los habituales como Rodrigo, Kondogbia, Garay o Gayá. También a Parejo, pero en su caso no por descanso, que también lo habría tenido probablemente, sino por lesión, porque sufre una rotura de grado dos en el oblicuo interno abdominal de su costado izquierdo, y tendrá que estar entre tres y cuatro semanas de baja. No se han recuperado a tiempo y siguen siendo baja Guedes, Piccini y Cheryshev.

La principal novedad en la lista es la vuelta de Santi Mina, un mes y una semana después de su lesión en el partido contra el Villarreal. Pero no es la única, porque el descanso de muchos titulares ha supuesto la convocatoria de varios chavales del filial, en concreto cuatro: Kangin Lee, Uros Racic, Álex Blanco y Hugo Guillamón. Si se da la circunstancia, los cuatro podrían llegar a estar juntos en el campo, puesto que la reglamentación obliga a que haya siempre siete jugadores del primer equipo, pero los otros cuatro pueden ser del filial.