Brais Méndez: "Llevaba tiempo soñando con este momento"

El Celta rompió una racha de seis partidos sin ganar gracias a una goleada ante el Eibar con marca de la casa. Goles producto de la cantera celeste. Tres de Iago Aspas y uno de Brais Méndez que se estrenaba como goleador en Balaídos cumpliendo así un sueño "llevaba mucho tiempo pensando en esto, soñándolo desde pequeño y creo que es un paso importante y que me da confianza. Me acuerdo de mi familia, de toda la gente que me apoya y sobre todo de mi abuelo".

Después de esta victoria la tranquilidad ha llegado al vestuario "era necesaria una victoria y qué mejor manera que goleando. Nos da moral y reafirma nuestra idea. El mister nos ha felicitado por el resultado, por el partido y por el esfuerzo. Todos salimos beneficiados".

El jueves el equipo afronta compromiso copero con la idea de seguir con la dinámica de resultados cambiada este fin de semana "llega la Copa y no sabemos si en buen o mal momento. Es una competición que nos ilusiona, que siempre crea buen amniente en el vestuario y que trae ganas. No tenemos problema en que sea la Real Sociedad, si queremos ganarla tenemos que enfrentarnos a los mejores".