Fernández-Pacheco: "El compromiso de Fran es muy grande"

Un alcalde muy del Almería, muy futbolero y con ganas de volver a disfrutar del equipo rojiblanco en el planeta fútbol. El primer almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, ha repasado con LA VOZ el presente y el futuro del Almería.

“Estamos todos muy esperanzados con el Almería de Fran Fernández porque las cosas están saliendo bien, se está jugando bien y el aficionado sale del Estadio de los Juegos Mediterráneos con otra sensación, diferente a la de las temporadas anteriores. Entiendo que ya nos tocaba disfrutar, por lo que los almerienses ya hemos pasado nuestra penitencia, nuestro vía crucis durante varias temporadas sufriendo para conseguir la permanencia en Segunda División y todo hace indicar que la dinámica ha cambiado. Espero y deseo que en el mes de mayo estemos hablando de una realidad diferente”, ha señalado el alcalde de Almería al periódico de todos los almerienses.

Ciclos

“El deporte de élite y el fútbol en particular se mueve mucho por sensaciones, y a veces no se puede explicar que plantilla con futbolistas sensacionales y entrenadores contrastados, no terminan de funcionar”, afirma el alcalde almeriense.

“Fran desde abajo con una plantilla completamente nueva está haciendo las cosas muy bien en el Almería esta temporada. Las sensaciones son buenas en el equipo esta temporada y me quedo con eso, con las sensaciones que transmite el Almería en la presente campaña y ojalá que siga así”, explica.

El alcalde analiza el nuevo el Almería: “Una de las claves puede ser que tengamos una plantilla con futbolistas jóvenes y de futuro en el mundo del fútbol, pero nadie del compromiso que tiene el entrenador con el club, ya hizo un magnífico trabajo en el filial del Almería y nos dio muchas alegrías a todos los aficionados la pasada temporada. Fran es un entrenador que quiere crecer, tiene una oportunidad única de demostrarlo en el club de su ciudad compitiendo en la LFP y seguro que no desaprovechará esta oportunidad”, señala.

Afición

“He hecho muchos pronósticos con el Almería en las anteriores temporadas y casi siempre acababa equivocándome. La afición merece que el equipo dé el máximo en todos los partidos y si el equipo trabaja fuerte seguro que llegarán los buenos resultados. Todo esto es bueno para que el Almería tenga más abonados en el futuro y seguro que volverá el ciclo tan bueno en el que ya estuvo el Almería. La ciudad volverá a ilusionarse con su equipo y todos saldremos ganando”, sentencia el alcalde de Almería.