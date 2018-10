Las cosas no ocurren por casualidad

En la madrugada del pasado viernes se produjo un grave atropello, en la autopista Gran Canaria 1 a la altura de Vecindario, que se llevó por delante la vida de un operario de la Ute que lleva el servicio de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Gran Canaria y dejó herido de carácter grave a su compañero de guardia, ahora fuera de peligro.

Este es el segundo hecho de las mismas características que se ha producido en el mismo servicio de carreteras de Gran Canaria en un mes con resultado de muerte, concretamente se produjo otro en el túnel de la Aldea de San Nicolás en la mañana del día 18 de Septiembre del presente año. Por la información que manejan los sindicatos no han sido los únicos en los últimos meses.

Ante todo ello el consejero de carreteras del Cabildo de Gran Canaria que lleva este servicio de mantenimiento, Ángel Víctor Torres, ha anunciado una investigación al respecto, pues ya era hora. Las casualidades no existen y no puede ser que en tan poco tiempo se estén produciendo situaciones tan terribles. El sindicato Uso viene denunciando aquí públicamente con nosotros, también lo han puesto en conocimiento de las empresas y de las autoridades insulares la falta de personal, también de medios (de vehículos y materiales en condiciones) para garantizar la seguridad de las personas que realizan este trabajo y hasta ahora nada se ha hecho.

He venido contando aquí desde hace tiempo, que el Cabildo ha venido incrementando los contratos de las empresas del sector, subiendo las cantidades económicas de los contratos, no solo ya en esta legislatura sino también con anterioridad, y algunas de las empresas ni tan siquiera cumplen con el convenio colectivo del sector con sentencias que lo dejan claro. Pagando muy por debajo de lo que dice el convenio colectivo y además de subcontratar trabajos muy por encima del porcentaje permitido. Ni han actualizado sus vehículos y herramientas y tampoco han ampliado sus plantillas. Estas denuncias de los representantes de los trabajadores, que debieran tener un plus de peligrosidad que en su momento se les negó en sede judicial, no han producido cambio alguno por parte del contratante que es la consejería obras públicas del cabildo.

Es cierto que existen hechos que no se pueden prevenir, no sabremos que habría pasado si las condiciones hubieran sido mejores y el número de trabajadores fueran mayores, lo que si sabemos es que algo serio pasa cuando en un mes mueren dos operarios en dos accidentes distintos en el trabajo. No estaría de más revisar y controlar, todos los contratos y todos los protocolos. Eso es de mínimos y tras ello informes y a contarlo a la opinión pública.