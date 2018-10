Restablecer puentes

Hace justo un mes apunté a los efectos nocivos que tiene en política la estrategia de la crispación. Una práctica de poco recorrido pero muy tentadora para los partidos y sus dirigentes. Ese arma de doble filo suele tener malos resultados para quien la use. Los últimos datos del CIS, con todos los peros que se quieran poner, refleja un nulo beneficio electoral para el PP de Pablo Casado. Incluso Pedro Sánchez, usó el victimismo para romper relaciones con el líder de los populares por acusarle de participar en el golpismo catalán, escenificando así el aislamiento a Casado pero no del partido conservador

En Canarias, con Paulino Rivero a la cabeza, las relaciones con el Estado estuvieron fracturadas durante toda la legislatura. Todo por el enfrentamiento con el entonces ministro, José Manuel Soria, y su empeño en que debajo de las profundidades marinas había petróleo, una idea que acabó tras las fracasadas prospecciones realizadas en aguas cercanas al archipiélago. Nadie se benefició de aquella tensión que duró los cuatro años de mandato, por muy sensurable que fuera la actitud de Soria contra los intereses de los canarios.

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, defendió esta semana en la SER la necesidad de no romper nunca los puentes entre instituciones. Todo eso después de la desengrasante reunión entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo que sirvió para rebajar el tono crítico empleado prácticamente desde el triunfo de la moción de censura. Es cierto que el Gobierno canario no podía permitir que quedaran rezagados los asuntos pendienes de las islas, ni que se trate las reivindicacioens de sus ciudadanos con desdén como ocurrió con el lamentable episodio del 75% de descuento a residentes para volar a la península o con el retraso en la aprobación del convenio de carreteras o los escasos gestos a Canarias en la primera visita de Sánchez a las islas como presidente, pero estar a la gresca no conduce a ningún lugar, en política menos