Deivid: "Un equipo que quiere ascender directo no puede dejarse empatar tras un 0-2"

Deivid Rodríguez jugó sus primeros minutos de amarillo en Liga en su segunda etapa como jugador amarillo, aunque ya había debutado en Copa del Rey ante el Rayo Majadahonda. El defensor estima que “un equipo que quiere estar en lo más alto y ascender directo no puede permitirse el lujo de ponerse 0-2 fuera de casa y dejarse empatar”.

A pesar de ello, opina que en la segunda parte “tuvimos ocasiones clarísimas además de un gol anulado, en el que otra vez se equivocan. Pero más allá de eso, de quejarnos y de buscar excusas, es error nuestro dejarnos empatar un partido que estaba más para el 0-3 que para el 2-2", matizó.

Aunque "no estaba en el campo y es fácil hablar desde fuera”, cree que lo más recomendable es “preguntarle a la gente que estaba dentro”, los motivos de ese empate, pero desde que “entré en la segunda parte tuvimos un poquito el balón y más ocasiones para poder ganar el partido. Tuvimos ocasiones clarísimas y el gol de Rubén es legal, pero un equipo que quiere aspirar a todo no puede excusarse en eso; tenemos que mirar nuestros errores, aprender y que no vuelva a suceder que con un resultado tan favorable nos empaten de esta manera", pormenorizó el defensor de La Isleta.

En lo personal “fue mi primer partido después de tanto tiempo y creo que las cosas me fueron bien", zanjó.