Clavijo da el mes de noviembre de margen para saber si Sánchez cumple con Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado este lunes que la pasada reunión con el presidente Pedro Sánchez fue "moderadamente positiva" porque ha habido "compromisos claros de fechas" para firmar los convenios pendientes, si bien ha pedido a esperar hasta el 1 de diciembre para evaluar si se cumple lo pactado.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control --CC y ASG las retiraron porque hay una comparecencia posterior-- ha dicho que "el tiempo dirá si cristalizan, pero es buena noticia que se haya podido desbloquear la agenda canaria".

Clavijo ha entendido el "escepticismo" del PP pero ha apuntado que Sánchez "nunca" le ha engañado ni incumplido los acuerdos.

Así, ha señalado que el convenio de infraestructuras turísticas se firmará el 9 de noviembre y a lo largo del mes los de carreteras y aguas hidráulicas pues "tienen que ponerse de acuerdo los jefes de gabinete".

"El 1 de diciembre se verá y en ese momento se podrá juzgar", ha agregado, subrayando que la "auténtica garantía" para las islas son la aprobación del nuevo REF y el Estatuto de Autonomía, que obligan legalmente al Estado.

El presidente del Grupo Popular, Asier Antona, ha lamentado el "bloqueo" de la agenda canaria durante cinco meses porque el archipiélago "no pintaba nada", resaltando al mismo tiempo la labor del PP para "impulsar" en el Senado la aprobación del REF y el Estatuto.

Ha insistido en exigirle fechas de firmas de convenio al presidente porque es lo que va a permitir desarrollar los presupuestos de 2018, "los mejores de la historia para Canarias".

"No sabemos nada", ha indicado, porque "no ha traído ningún documento", insistiendo en que parece "solo se negocia con presos, populistas e independentistas" y no se sabe qué peso va a tener Canarias en las cuentas de 2019.

"Canarias ya no está en el centro de la agenda política y debemos estar preocupados", ha explicado.