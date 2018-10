Un nuevo instituto para no tener un centro con más de 2.000 alumnos

Según el Ayuntamiento de Valdemoro, la Comunidad de Madrid prevé ampliar el instituto Villa de Valdemoro, el más antiguo de la localidad. Sin embargo eso, lejos de solucionar los problemas de escolarización del municipio, no haría sino masificar aún más este centro, que pasaría de los 1.200 alumnos actuales hasta más de 2.270.

Por esto todos los grupos municipales han aprobado una moción para reclamar a la Comunidad de Madrid en la que reclaman que no se amplíe este centro, sino que se construya una nueva en el barrio de El Hospital para dar respuesta a la demanda educativa de Valdemoro. Un centro que debería contar además con grados de FP y que ya tiene suelo cedido por el Ayuntamiento. La concejala de Educación, Nuria Triguero, ha asegurado que de lo contrario los alumnos del Villa de Valdemoro no tendrían sitio físico para gimnasia, recreo o laboratorio.

El Pleno también ha aprobado otra moción para defender la educación público y no ceder suelo público para construir centros privados, si bien aquí la unanimidad no fue el resultado de una votación muy igualada entre los votos a favor del gobierno y el edil no adscrito y en contra de CS, PP y Tud, por lo que decidió el voto del alcalde.