Churriana se movilizará para evitar la construcción de una nueva gasolinera en la carretera de Coín

Vecinos y vecinos de Churriana, cerca de 170 familias, se oponen a la construcción de una nueva gasolinera en la barriada, en la carretera de Coín, aseguran que se situaría a tan solo 20 metros de sus viviendas, en pleno núcleo urbano. En la zona a escasa distancia ya existen dos estaciones de servicio. El proyecto iba a ser llevado a pleno el pasado jueves 25 de octubre, pero tras la protesta de los vecinos, que argumentan que puede ser perjudicial para su salud, se eliminó en los puntos a tratar, quedando pendiente.

Un asunto que no es nuevo, ya que hace un año se paralizó la construcción de esta infraestructura por la movilización vecinal y el Ayuntamiento de Málaga anunció que se sancionaría a la empresa por no tener licencia de obra y no tener aprobado el planeamiento.

Los vecinos afectados están recogiendo firmas a través de la plataforma Change.org y tienen la intención de movilizarse para evitar la construcción de la estación de servicio en esa ubicación.