Los inspectores del área de Medio Ambiente del ayuntamiento de Málaga han detectado trabajos sin hacer por parte de la empresa FCC, adjudicataria del mantenimiento de las zonas verdes en cuatro zonas de la ciudad, por valor de 78.037 euros.

Se trata de un reguero de incumplimientos documentados por los inspectores y que abarcan trabajos no realizados de desbroces, riesgos, tratamientos herbicidas o siembra de césped recogidos en el pliego de condiciones. De esa cantidad, los técnicos han valorado en 1.481 euros la dejación de actuaciones en los jardines históricos de la ciudad, y aquí se registra la falta de reposición de arbolado en el Parque de Málaga, de tareas de desbroce en los jardines de La Alcazaba o la inexistencia de un gotero que debía haber sido colocado en los jardines de Pedro Luis Alonso.

Los incumplimientos se detectan entre enero y agosto en cuatro distritos de la ciudad, los correspondientes al lote uno del contrato de parques y jardines adjudicado a FCC: el centro, la zona este, Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, además de los jardines históricos. Se da la circunstancia de que no hubo un sólo mes en ese periodo en el que las certificaciones fueran correctas, a tenor de la información facilitada por el área de Medio Ambiente a la oposición.

Llama la atención agosto, cuando las actuaciones no realizadas superan los 24.086 euros; le sigue mayo con 14.981 euros.

El caso es que el ayuntamiento no puede disponer de esos 78.037 euros no pagados ante estos incumplimientos, si no que dicha cantidad permanece consignada en depósito hasta que acabe el contrato, en septiembre de 2020, o hasta que un juez emita su dictamen si la empresa decide ir a los tribunales.

Lo cierto es que los problemas en el mantenimiento de parques y jardines por parte de FCC se detectaron a los cinco meses de adjudicado el servicio, lo que ha derivado en dos sanciones, una de 15.000 euros por el “deficiente” mantenimiento de las zonas verdes y otra de 5.000 por aplicar productos fitosanitarios contra el picudo rojo durante el horario laboral del colegio público Camino de San Rafael. Una tercera multa se está tramitando por nuevas anomalías durante el pasado verano.

FCC resultó adjudicatario de uno de los cinco lotes en los que se dividió el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad por una cuantía total de 21.623.086 euros durante los cuatro años que dura el contrato, lo que significa una media de 5.405.771 euros anuales.

Los incumplimientos en el servicio de parques y jardines se abordarán este martes en la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Málaga a petición del PSOE y Málaga Ahora.