El Numancia busca estrenarse a domicilio ante un Málaga invicto en casa

El Numancia buscará esta noche en Málaga (21.00 h.) su primera victoria a domicilio de la temporada. Tras ver rota su buena dinámica de resultados al perder en Las Palmas, los sorianos tienen su segundo desplazamiento consecutivo visitando uno de los estadios más complicados, La Rosaleda, donde los blanquiazules están cimentando su buen inicio de temporada, con pleno de victorias.

Y el Numancia acude a tierras andaluzas con seis bajas. Una por sanción, la más importante, la del malagueño Alberto Escassi, por su expulsión en Gran Canaria, y otras cinco por problemas físicos, ya que a las consabidas de Dani Nieto, Unai Medina, Carlos Gutiérrez y Luis Valcarce se suma la de Nacho. El extremo, que ya el viernes arrastraba molestias en el aductor, no se ha recuperado a tiempo y se queda fuera de una lista en la que entra Grego Sierra. Todo apunta a que Markel Etxeberria será el lateral derecho, mientras que el puesto del ‘6’, el de pivote defensivo, tiene a Kako Sanz y a Pablo Larrea como principales candidatos, aunque “Diamanka también podría actuar ahí…”. También podría haber novedades en el ataque, con Higinio, Guillermo y Viguera optando a ser la punta de lanza.

Pero más allá de alineaciones, la principal preocupación es la defensa de jugadas a balón parado: de los 15 goles encajados por el equipo en Liga y Copa, siete han llegado a balón parado. López Garai le da importancia, pero no le quita el sueño: “A principio de temporada metíamos muchísimo goles a balón parado y ahora hemos bajado un poco esa efectividad que tampoco era normal que marcáramos prácticamente siempre de estrategia… Y el otro día sí que nos penalizaron dos faltas laterales que las defendimos mal. El primer gol fue con la mano, que se debe pitar mano, pero no la defendemos bien y el segundo es un error defensivo en el trabajo de faltas laterales que te penaliza. En Málaga nos enfrentamos a un rival físicamente muy fuerte, que trabaja muy bien la estrategia y esa parte del partido debemos tenerla lo más controlada posible porque, si no, nos volverá a penalizar”.