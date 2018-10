Los míticos 'The Jesus and Mary Chain' y 'The Flaming Lips' en el VisorFest

Los días 2 y 3 de noviembre, la ciudad de Benidorm verá nacer un nuevo festival de música independiente, VisorFest. Para esta primera ocasión, la organización apuesta por grupos y bandas internacionales, todos ellos con una amplia trayectoria musical todavía vigente.

El impecable cartel hará que los asistentes puedan disfrutar de una gran selección de bandas de carácter internacional como The Jesus & Mary Chain, The Flaming Lips, Ash, Saint Etienne, Chameleons Vox, Ride, Cat Power, !!! (Chk chk chk), Megabeat Interfront, Addictive TV, además de las sesiones de los dj's: Amable, Bilbadino, Miqui Puig, Julio Ródenas y de la emblemática discoteca Camelot (Roberto+José Miguel y Toño+Bryan).

El festival se ubicará finalmente en el Parque de L’Aigüera (Auditorio Julio Iglesias) en el centro de Benidorm con excelentes accesos y que ya ha albergado festivales y actuaciones en anteriores ocasiones. El evento contará con dos escenarios, uno para actuaciones en directo y otro para las sesiones de los dj´s. La moneda oficial dentro del recinto será el ‘Vinilo’.

Con este cambio de ubicación de última hora, la organización señala que no cambia el cartel, no cambian los horarios y no cambia la esencia del festival.

VisorFest apuesta por sonido indie con las mejores bandas internacionales consolidadas que "tienes que ver, una vez en la vida", como bien reza su eslogan.