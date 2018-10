Nuevas profesiones

Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Si no empezamos asumiendo que esto es una verdad universal y que solo podremos aprovechar esta nueva oportunidad si nuestra actitud es positiva, corremos el riesgo de que se acaben cerrando definitivamente todas las puertas.

Los trabajos, los oficios y las profesiones han ido apareciendo, desapareciendo y cambiando desde que el hombre es hombre. Por lo tanto, nada nuevo. Eso sí, ahora lo hacen a un ritmo vertiginoso y en aspectos que jamás habríamos imaginado.

La semana pasada nos centramos en todas esas puertas que se habían cerrado, se estaban cerrando, o corrían el riesgo de cerrarse. También concluimos que nuestra responsabilidad en todo este proceso era estar pendientes de nuestras propias puertas, de estar dispuestos a formarnos continuamente y, por encima de todo, de ser de los que hacen las propuestas para sacar provecho en el trabajo de las nuevas tecnologías, en lugar de andar quejándonos amargamente de cada cambio. Dicho más claramente, en lugar de ser parte del problema, convirtámonos en parte de la solución.

Esta semana nos centraremos justamente en la otra parte: en la de las puertas que se abren. Es importante también estar al tanto de las tendencias para poder tomar decisiones adecuadas, siempre en la línea de los consejos que ya dimos: saber exactamente en qué deberíamos formarnos, conocer qué tecnologías vendrán, poder idear nuevas formas de trabajo en las que integremos y saquemos provecho de estas tecnologías.

Pero no solo es cuestión de adaptación. También los jóvenes deben prepararse para lo que viene. Lejos de pensar en dejar de lado sus gustos, esperanzas, ambiciones. En definitiva, su vocación, en pro de las nuevas carreras y profesiones de talante más tecnológico, deben saber que también las humanidades, las artes y las ciencias sociales tienen total cabida en el nuevo escenario. Por otra parte, aquellos cuya vocación se inclina por la tecnología, no deben dormirse en los laureles. Si bien es cierto que el mundo que viene será tecnológico, no es menos cierto que es también el dominio más cambiante de todos y, lo que parece menos evidente, que los profesionales de este sector necesitarán competencias transversales que ahora rara vez se contemplan en este tipo de carreras. Así pues, la capacidad de liderazgo, de trabajo en grupo, de trabajo a distancia, de creatividad y de comunicación, representan solo una pequeña muestra de ellas.

Tanto si crees que tu trabajo está en peligro como si estás persiguiendo tu vocación, no te pierdas esta semana las reflexiones que hacemos alrededor de este tema, porque nos afecta a todos.

Noticias relacionadas Las profesiones que se extinguirán con la tecnología