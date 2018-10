Ramón liga a la política de conveniencia la actitud de USE y Ciudadanos con el PP

El PSOE ha arremetido contra USE Bierzo y Ciudadanos por los continuos ataques a su decisión de apoyar en el pasado pleno el expediente que ha permitido liberar más de 170.000 euros para la realización de obras del equipo de gobierno.

Dice el portavoz, Olegario Ramón que mantiene su respaldo a la propuesta de obras consensuada por la oposición, pero también entienden que hay determinadas actuaciones que deben ejecutarse de forma urgente, una idea que se plasmó en ese apoyo puntual al expediente.

De hecho no entiende por qué el portavoz de USE, Samuel Folgueral habla directamente de tripartito de PSOE, Coalición y PP cuando USE siempre ha facilitado el apoyo al ejecutivo para eludir investigaciones sobre el Mundial o para evitar la sentencia sobre la obligación de devolver los sueldos. Nada que ver, insiste Ramón, con intereses de la ciudadanía como ha hecho el PSOE sino para perseguir su propio interés.

En el caso depsoe, Ramón no entiende por qué la portavoz Rosa Luna habla de continuos cambios de rumbo del PSOE cuando su grupo facilitó la elección de Gloria Fernández Merayo como alcaldesa y consiguió una percepción salarial como portavoz dado que resultaba imposible aplicarlo legalmente a la presidencia del IMFE.

Así las cosas, sigue cobrando ese sueldo de 23.000 euros anuales a pesar de que no estar en la presidencia y siendo la única portavocía con aportación económica. De hecho, dice Ramón, 'es la más interesada en blindar el acuerdo de la oposición' dado que así se asegura, afirma el socialista, que ningún grupo votarán a favor en pleno de que le retiren la asignación económica. Para Ramón eso es 'un gran cambio de rumbo motivado además por claros intereses personales'.