Un cortejo atípico

PNV y EH BILDU seguirán negociando los Presupuestos del Gobierno vasco. Eso acordaron ayer. Aunque el acuerdo se intuya cada día más lejano. Recuerden el juego de sombras. Naide quiere ser el primero en levantarse de la mesa, que sea el otro el que rompa.

Llámenme malpensada, pero veo muchas señales de que esto no llegará a buen puerto. La prensa oficial jeltzale titulando la previa con un "PNV y EH Bildu analizan mañana sus diferencias presupuestarias". La jeltzale Gorospe que diciendo que no tienen ningún obstáculo ni objeción para pactar con EH Bildu, sin que nadie le preguntara. Luego llegaron las excusas: que si la regla de gasto, que si excede en cuantía y en competencias, que si es inasumible. Nadie habló de puntos de encuentro.

En fin, no veo yo al PNV en actitud de cortejo, hincando la rodilla con el anillo; más bien preparando el: "no eres tú, soy yo". Desde agosto, nos viene advirtiendo el lehendakari: la prórroga del presupuesto no sería un drama. Inaudito que la oposición quiera pactar más que el Gobierno. Claro, que pidiendo partidas para pensionistas, mujeres y desempleados...no descarten que sea un órdago para explotar un NO del PNV en precampaña electoral.

Bueno, paso a paso. Esto no ha hecho más que empezar.