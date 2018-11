Bakartxo Tejeria y Eneko Goia, amigos antes que compañeros

Se conocieron a finales de los 80 en la Universidad cuando estudiaban Derecho en la UPV. Según reconoce Eneko Goia, mostró interés hacia la política ya desde joven. A Bakartxo Tejeria, sin embargo, la convencieron para que fuera en las listas de Villabona y así comenzó.

Bakartxo Tejeria / Cadena SER

Ambos, alcalde de San Sebastián y presidenta del Parlamento Vasco, "amigos antes que compañeros", han compartido charla en Retratos de una vida. Diálogos de Euskadi en la Cadena SER. Sus coincidencias son destacables. Califican de positivo su paso por la política. "En lo experiencial, para una persona es impagable lo que uno puede llegar a aprender, a conocer y a saber. Las oportunidades que da el desempeñar un determinado cargo en un momento son enormes. Tiene un valor incalculable", sostiene Goia. Tejeria reconoce que repetiría todo lo que ha hecho. "Es verdad que la gente te critica pero también la gente te agradece y te trata con mucho cariño y eso es bonito. Poder ayudarles o poder estar. Porque estamos para servir", cuenta.

Lo más complicado, coinciden, es la conciliación. "En la política eso no existe. Más que un concepto es un reto", explica el alcalde, a lo que la presidenta añade que la ayuda de la familia les ha "permitido estar donde estamos".

Eneko Goia / Cadena SER

Eneko Goia confiesa: "A veces, cuando me levanto me pregunto, ¿Es verdad esto? Soy alcalde de mi ciudad. Qué grande. Porque me da la oportunidad de trabajar por mi ciudad. Eso compensa en gran medida todos los disgustos que también te llevas a lo largo del día. Porque, muchas veces tu realidad suele ser una sucesión de marrones. Aunque no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado", apunta.

Sobre la corrupción en la política, Tejeria insiste en que "no se puede generalizar. En ningún momento se nos ocurre hacer nada que tenga que ver con la corrupción. En todas partes hay manzanas podridas y, cuando sale un caso, los medios lo magnifican. La mayoría de los políticos son cautelosos". Para Goia es un tema que le da "mucha rabia y que me duele. Al final tienes como una presunción de culpabilidad permanente y eso te afecta, y como persona que cree en la políltica más todavía". Goia afirma creer en la política "como método para transformar las cosas para trabajar en favor de tu comundiad". "Hay que tratar de hacer las cosas lo mejor que se sepa, ser honesto, ser honrado y demostrarlo con hechos", puntualiza.