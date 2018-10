Jose Mari, el líder de la banda

Jose Mari fue el protagonista de las tertulias que SER Deportivos Cádiz tiene cada martes desde el Restaurante El Faro. El jugador roteño es una de las voces autorizadas del plantel cadista.

Faro del equipo de Álvaro Cervera, el pivote es la prolongación del entrenador dentro del campo. Una referencia para sus compañeros, el líder de un grupo al que él llama "su banda". Ejerce de líder y asume su rol dentro y fuera del campo.

El futbolista gaditano recordaba cómo fue su calvario tras la lesión en Zaragoza "hubo momentos muy duros, de mucho dolor, pero siempre supe que lo superaría" dice Jose Mari. Suele ser él quien tire de sus compañeros, suele ser su voz la que más se escucha en el vestuario. Ánimos, arengas, palabras para levantar al equipo en los malos momentos, pero durante su recuperación, sus compañeros tiraron del roteño "Los compañeros que me animaban y me respetaban. No me metían la pierna en balones divididos y colectivamente me han respaldado, han estado ahí y todo eso ayuda para que quiera dar más de mí”, reconocía emocionado y con los ojos brillosos.

Pero sin duda el roteño en quién más se apoyó fue en su pequeño núcleo "mi mujer, mi hija y mis padres han sido muy importantes en mi recuperación", añadía mientras también se acordaba de los recuperadores físicos del club.

El futbolista también valoró el momento actual del equipo cadista del que dijo que "el Padrenuestro de este equipo debe ser la humildad y saber que nuestras opciones de viabilidad pasan por estar en Segunda. No tenemos que ponernos la obligación de estar en play off ni de estar arriba, debemos de salvarnos decía" aunque más tarde añadía que "el objetivo es conseguir los cincuenta puntos y luego lo que venga".

Repasó momentos vividos con sus compañeros y se mojó en temas como la salida de Alvarito "con el que no se fue justo", decía el roteño. Sobre su relación con sus compañeros bromeaba sobre "el tiro de fuego", una de las cargas que tiene que aguantar del vestuario cuando los disparos del pivote se quedan cortos o viajan a poca velocidad buscando la portería del rival.

El líder de esta banda también dejó un mensaje para la nueva perla de la cantera cadista, Manu Vallejo "aún teniendo la cabeza muy bien amueblada y siendo muy humilde, debemos protegerlo entre todos. Hay que darle cariño y tener mucho cuidado con él. Hay que dejarlo jugar y la responsabilidad tenemos que asumirla los veteranos".