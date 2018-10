Los trabajadores del tranvía presentan un preaviso de huelga para noviembre

Las tres organizaciones sindicales del Comité de Empresa de Metropolitano de Tenerife, han presentado un preaviso de huelga que podría iniciarse el próximo nueve de noviembre. Según el documento al que ha tenido accedo la SER, denuncian que "la empresa no cumple con el Estatuto de los Trabajadores, no respeta los días de descanso que le corresponden a los trabajadores, no se cumple con el Convenio Colectivo vigente en los artículos 14 y 15, no se asigna correctamente el tiempo de jornada diaria ni su remuneración, no se facilita por parte de Recursos Humanos información completa sobre el personal que está desplazado fuera de la Isla ni ofrece la oportunidad de ascenso a la plantilla".

El presidente del Comité, Luis Marrero, asegura que existe un déficit de plantilla que actualmente se encuentra en 171 empleados. Marrero cree necesario aumentar el número de profesionales en 20 personas más. Además, explica que el objetivo de la huelga es que "la empresa cumpla con el Estatuto de los Trabajadores y el Convenido vigente y que se pueda avanzar en un acuerdo de estabilidad en el empleo de la actual plantilla".

Calendario de movilizaciones:

