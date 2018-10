Diez infracciones al mes por falsificar Tarjetas de Movilidad Reducida

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha visto obligado a lanzar una campaña de concienciación contra la falsificación de las tarjetas para Personas con Movilidad Reducida. La Policía Local confirma que, hasta el mes de junio, se registraron un centenar de denuncias por usar fraudulentamente fotocopias de la tarjeta, utilización indebida o alteración de los datos de las mismas, casi a diez multas cada mes.

'No seas listo' es el nombre de la iniciativa con el que se recuerda que la tarjeta "no puede ser falsificada", tal y como explica en el vídeo de la campaña, Antonio Correa, concejal de Accesibilidad, quien recuerda que no se debe aparcar en las plazas señalizadas para personas con movilidad reducida "si no eres el titular de la misma".