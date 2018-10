Fue uno de los revulsivos en el encuentro ante el Alcorcón y su entrada marcó un punto de inflexión en el juego de un Tenerife que se veía atrás en el marcador pero con mayor capacidad moral y de fuerza que su rival. Filip Malbasic (Belgrado, 1992) revolucionó el ataque del conjunto de José Luís Oltra y encabezó la reacción blanquaizul al firmar el primer tanto de los tinerfeños en una segunda parte que ya ha sido catalogada como épica.

El jugador serbio fue protagonista en la antena de la Cadena SER y comentó que la vuelta a los entrenamientos había sido bien distinta: “Yo soy un jugador feliz pero después de una victoria siempre estás feliz. Entre en un buen momento pero me alegré sobre todo por el haber sumado tres puntos muy importantes para nosotros. Creo que podemos seguir en la buena dinámica pero ahora tenemos que demostrarlo contra el Numancia”, comentó el nueve blanquiazul.

La línea delantera puede que sea la más criticada en el equipo tinerfeño por la poca efectividad que hasta la fecha han mostrado, a lo que el jugador matizó que “estamos para marcar goles y esa es mi intención, pero no siempre puedo conseguirlo. El delantero siempre quiere jugar para marcar, aunque la decisión de entrar en el once es siempre del entrenador”, matizó el serbio en referencia a su ausencia de las alineaciones iniciales.

El delantero serbio reconoció que tuvo ofertas para abandonar el club tinerfeño en verano al comentar que “existió el interés confirmado de un club por hacerse con mis servicios pero el Tenerife no estaba de acuerdo con las condiciones. A eso hay que añadir que Etxeberría me pidió que me quedara, por lo que descarté la opción de salir”, sentenció.